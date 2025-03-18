EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? EKYS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu
MEB'e bağlı eğitim kurumlarında yönetici pozisyonlarına atanmak isteyen öğretmenlerin girdiği EKYS 2 Mart 2025 tarihinde gerçekleşmesinin ardından EKYS sonuçları bekleniyor. EKYS sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. İşte EKYS sonuçları açıklanma tarihi
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MEB-EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı), Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında yönetici pozisyonlarına atanmak isteyen öğretmenlerin girdiği bir sınavdır. Bu sınav, MEB tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla düzenlenir. Peki EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yani MEB-EKYS sonuçları 21 Mart tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr adresinden yayımlanacak.
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Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar sonuçların açıklanmasının ardından 10 gün içinde dilekçe ile başvurabilecek.
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