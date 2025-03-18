EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? EKYS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu

MEB-EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı), Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında yönetici pozisyonlarına atanmak isteyen öğretmenlerin girdiği bir sınavdır. Bu sınav, MEB tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla düzenlenir. Peki EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?