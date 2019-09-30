30 EYLÜL 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerBBC

Ekvator Ginesi liderinin oğlunun el konulan lüks araçları İsviçre'de açık artırmada satıldı

Ekvator Ginesi lideri Teodoro Obiang Nguema'nın oğlunun el konulan ait lüks araçları, İsviçre'de açık artırmayla toplam 27 milyon dolara satıldı. Ülkeyi 40 yıldır yöneten Nguema'nın yardımcılığını da yapan oğlu Teodorin Nguema Obiang'a ait araçlara İsviçreli yetkilerin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında el konulmuştu. Araçlardan en pahalısı 8,3 milyon dolara satılan 2014 Lamborghini Veneno Roadster oldu.

30.09.2019 - 11:04 | Güncelleme: BBC
- Reuters
Lüks araçlar İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarındaki Cheserex köyündeki bir golf kulübünde satıldı

Ekvator Ginesi lideri Teodoro Obiang Nguema'nın oğlunun el konulan ait lüks araçları, İsviçre'de açık artırmayla satıldı.

Ülkeyi 40 yıldır yöneten Nguema'nın yardımcılığını da yapan oğlu Teodorin Nguema Obiang'a ait araçlara İsviçreli yetkilerin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında el konulmuştu.

Aralarında Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls Royces marka spor otomobillerin de bulunduğu 25 araç, İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarında bulunan Cheserex köyündeki bir golf kulübünde toplam 27 milyon dolara satıldı.

Savcılarla varılan anlaşma sonucunda bu paranın 23 milyonu, yoksulluğun yaygın olduğu Ekvator Ginesi'ndeki toplumsal projelere harcanacak.

Otomobiller arasında en sıra dışı araçlardan biri 2014 Lamborghini Veneno Roadster'dı. Araç, 8,3 milyon dolara anonim bir alıcıya satıldı.

Bu, açık artırmalarda Lamborghini marka bir aracın satıldığı en yüksek fiyat oldu.

Lamborghini'nin 50. yıl dönümü için özel olarak üretilen ve saatte 354 kilometre hız yapabilen araç, tahminlerin yüzde 50 üzerinde bir fiyatla alıcı buldu.

Bonhams müzayede evi tarafından "tam bir roket" olarak tanımlanan Aston Martin One-77 Coupe aracı ise 1,5 milyon dolara satıldı.

Bonhams müzayede evinin basın sorumlusu Lynnie Farrant "Bu tür araçlar her koleksiyonda özel bir yer tutar fakat bunların hepsinin bir arada bulunması gerçekten sıra dışı bir durum" dedi.

- Reuters
Lamborghini Veneno Roadster
- Reuters
Soruşturma kapsamında el konulan araçlar bir arada sergilendi

Araçlar dünyanın dört bir yanından, özellikle de Avrupa'dan ilgi çekti.

Araçlardan bazıları Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir koleksiyoncuya satıldı.

Teodorin Nguema Obiang kimdir?

Babasının 1979'dan beri oturduğu koltuğun varisi olarak görülen Obiang, geçmişte babasına danışmanlık yaptıktan ve tarım bakanlığı görevini yürüttükten sonra 2012'de başkan yardımcısı oldu.

51 yaşındaki Obiang, uluslararası basında lüks harcamaları ve eğlence düşkünlüğüyle anılıyor.

- AFP
Obiang'ın lüks yaşamından fotoğraflar sosyal medyada da sıklıkla paylaşılıyor

2004 yılında New York Times gazetesinde yayımlanan bir makalede Obiang "Rap müzik girişimcisi, hedonist, Lamborghini düşkünü, Holywood ve Rio de Janeiro seyahatlerini seven" bir kişi olarak aktarılıyordu.

İsviçreli savcılar Obiang'ı para aklama ve kamu fonlarını kötüye kullanma suçlarından soruşturmuş, Şubat ayında ise dosyayı kapatmıştı.

Savcılar, Obiang'ın kendileriyle bir anlaşmaya vardığını ve araçlarını satarak bunun gelirini toplumsal programlara harcayacağını duyurmuştu.

2017 yılında da Fransa'da bir mahkeme Obiang'a yolsuzluk gerekçesiyle üç yıl hapis cezası vermiş, cezayı ertelemişti.

  • Belçika polisi hükümetin 49 zırhlı lüks araç almasına karşı çıkıyor
  • Papa Francesco hediye Lamborghini'yi açık artırmaya çıkarıyor
  • Hollanda polisinin aldığı lüks otomobiller sürücü bulunamadığı için kullanılamıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ünlü oyuncu yeni mesleğiyle şaşırttı
Ünlü oyuncu yeni mesleğiyle şaşırttı
Balina kusmuğundan yaptı, sipariş yağıyor
Balina kusmuğundan yaptı, sipariş yağıyor
Depremin ardından herkes bunları arıyor! İnternetsiz mesajlaşma uygulamaları
Depremin ardından herkes bunları arıyor! İnternetsiz mesajlaşma uygulamaları
Film gibi hayat: 'Dünyanın en şanssız insanı benim'
Film gibi hayat: 'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X