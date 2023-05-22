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Ekvador'da restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı

Ekvador'da silahlı kişilerin bir restorana rastgele ateş açması sonucu 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Giriş: 22.05.2023 - 03:20 | Güncelleme: ABONE OL
Ekvador'da restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı
AA

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA'nın ülke basına dayandırdığı habere göre; ülkenin güneybatısındaki Santa Elena kentinde silahlı kişiler bir restoranı hedef aldı. Etrafa rastgele ateş açan saldırganlar 6 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çok sayıda kişinin yerde yattığı görülüyor. Silahlı saldırının çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ülkede uyuşturucu çetelerinin alan hakimiyeti ve birbirlerine üstünlük sağlamak için zaman zaman çatıştıkları biliniyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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