Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: En az 15 kişi hayatını kaybetti

Reuters

Ekvador’un güneyinde meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde en az 15 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi de yaralandı. Depremin hissedildiği Peru'da da 14 yaşındak bir çocuk öldü.

Yerel saatle gün ortasında yaşanan depremde birçok şehirde binalar hasar gördü.

El Oro depremden en çok etkilenen şehir durumunda. 12 kişinin öldüğü güney kentinde yetkililer enkaz altında insanların olduğunu söyledi.

Machala ve Cuenca şehirleri de depremden zarar gören şehirler arasında.

Depremin merkez üssü, yaklaşık üç milyon insanın yaşadığı Ekvador'un en büyük ikinci şehri olan Guayaquil'den yaklaşık 80 km uzaklıktaki Balao yakınları olarak kayıtlara geçti.

AFP haber ajansına konuşan Cuenca'da bir iş yeri sahibi olan Magaly Escandon, “Hızla sokağa çıktım. İnsanların panik halinde arabalarından inerek kaçmaya başladıklarını gördüm” dedi.

BBC

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, yetkililerin çalışmaları yürüttüğünü söylerken, halka da sükunet çağrısı yaptı.

Devlet Başkanlığı Ofisi de yaralıların hastanelere sevk edildiğini söyledi ancak daha fazla bilgi vermedi.

Yetkililer, toprak kayması nedeniyle bazı yolların kapandığını, evlerin, eğitim kurumlarının ve sağlık merkezlerinin ise hasar gördüğünü söyledi.

Depremin başkent Quito’da da hissedildiğine yönelik haberler var.

Ülkede 2016 yılında yaşanan depremde 700 kişi ölmüş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

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