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Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: En az 15 kişi hayatını kaybetti/ekvador-da-6-8-buyuklugunde-deprem-en-az-15-kisi-hayatini-kaybetti-3574887
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