Ekşili Köfte nasıl yapılır? sorusu MasterChef'in son bölümünün ardından merak konusu oldu. Türk Mutfafğı'nın en lezzetli yemeklerinden biri olan ekşili köfte tarifi haberimizde.
EKŞİLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?
Sumak tohumu içine sıcak su konur ve ekşisinin çıkması için bir kenarda bekletilir. ince bulgur, içine tuz, pul biber ve karabiber konarak ıslatılır. Yumuşayınca kıyması eklenir ve yoğurulmaya başlanır. İyice yoğrulduktan sonra harçtan misket büyüklüğünde köfteler yuvarlanır. Köfteler bir eleğin üzerinde toplanır. Bir tencere su koyulup kaynatılır. Elek tencerenin üzerine oturtulur. Üstü bir kapakla kapatılır ve köfteler buharla pişirilir. Kuzu kuşbaşı tencereye alınarak kavrulur.
Biber salçası ve üzerini iki parmak geçecek kadar suyu konulduktan sonra kaynamaya bırakılır. Etler pişince içine buharda pişen köfteler ve geceden ıslatılmış nohutlar katılır. Arzuya göre su eklenerek nohutlar yumuşayana kadar kaynatılır. Sumak tohumlarının suyu süzülerek ekşili köfteye ilave edilir. Tereyağında nane kavrulur ve üzerine sos olarak dökülüp servis edilir.
EKŞİLİ KÖFTE MALZEMELERİ
750 gram kuzu kuşbaşı
1 su bardağı nohut
2 yemek kaşığı biber salçası
Yarım su bardağı sumak tohumu
Su
Ekşili köfte, köftesi için;
300 gram yağsız dana kıyma
2 su bardağı ince bulgur
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
Ekşili köfte sosu için;
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı nane
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