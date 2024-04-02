Ekrem İmamoğlu’ndan YSK’ya çağrı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçede oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini duyurdu.

Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 2, 2024

"NE DEMOKRASİYE NE MERTLİĞE SIĞAR"

İmamoğlu, sosyal medya X hesabından karara tepki göstererek şunları belirtti:

Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi.

Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz."

REKLAM Gaziosmanpaşa'da CHP'nin adayı Hasan Bahçetepe 107.636 oy aldı. AK Parti'nin adayı Hasan Tahsin Usta ise 106.757 oy aldı. Aradaki fark 879 oldu.