İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye sınırlarında erişime kapatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.
Mahkemenin İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının erişime kapatılmasına yönelik kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile sosyal medya platformu X'e iletildi.
Karar ile Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı Türkiye sınırlarında erişime kapatıldı.