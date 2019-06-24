

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın haberine göre İstanbul İl Seçim Kurulu bu sabah itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağı’nı hazırladı.

MAZBATASINI YARIN ALMASI BEKLENİYOR

Buna göre; Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 741 bin 868 oy aldı. Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan İmamoğlu’na mazbatasının yarın (25 Haziran) verilmesi bekleniyor.