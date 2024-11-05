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        Haberler Bilgi Yaşam EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, engelli personel alımı tercih takvimi belli mi?

        EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        ÖSYM tercih kılavuzuna göre EKPSS tercihleri belli oluyor. Engelli kamu memuru olmak isteyen vatandaşlar bir an önce yerleştirmelerin yapılmasını bekliyor. Peki EKPSS tercihleri ne zaman? Engelli memur alımı EKPSS tercih kılavuzu tercih takvimi belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:07
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        • 1

          EKPSS tercihleri için geri sayım sürüyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına giren adaylar heyecanla tercih tarihini bekliyorlar. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada EKPSS tercih kılavuzunun yayımlandığını ve işlemlerin başladığını duyuracak.

        • 2

          EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.

        • 3

          EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorundadır.

          Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.

          Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

        • 4
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