EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2024 Engelli memur alımı EKPSS tercih kılavuzu ve takvimi belli oldu mu?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercih kılavuzu ile tercih takvimi belli oluyor. Kamu kurumlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Bu sebeple gözler EKPSS tercih tarihlerine çevrildi. Bu noktada ''EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. EKPSS tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ve şifreleri ile gerçekleştirecekler. Peki EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, engelli memur alımı EKPSS tercih kılavuzu ve takvimi belli oldu mu? İşte detaylar
- 1
EKPSS tercih işlemleri gündeme geliyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı olan EKPSS kura tercih kılavuzu, ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlanacak. Kamu kurumlarına yerleştirme işlemleri için EKPSS tercihleri yapacak adaylar, ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2024 Engelli memur alımı EKPSS tercih kılavuzu ve takvimi belli oldu mu?
- 2
EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI, TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih işlemleriyle ilgili olarak da henüz resmi açıklama gelmedi. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından 1-2 ay içerisinde tercih dönemi başlıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.
- 3
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.
-
- 4
2024-EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
LİSANS
Tercih Yapan Aday Sayısı 5.246
Kontenjan Sayısı 1.321
Yerleşen Aday Sayısı 1.207
Boş Kalan Kontenjan Sayısı 114
ÖN LİSANS
Tercih Yapan Aday Sayısı 9.133
Kontenjan Sayısı 552
Yerleşen Aday Sayısı 523
Boş Kalan Kontenjan Sayısı 29
ORTAÖĞRETİM
Tercih Yapan Aday Sayısı 28.751
Kontenjan Sayısı 423
Yerleşen Aday Sayısı 384
Boş Kalan Kontenjan Sayısı 39
- 5
EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki linklere tıklayarak son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.
ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI
ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI
- 6