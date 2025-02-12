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        Haberler Bilgi Yaşam EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 2025 EKPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        EKPSS tercih sonuçları açıklandı! 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

        EKPSS tercih sonuçları açıklandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemleri, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında alınmıştı. 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı. EKPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı. İşte 2025 EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 12:28 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:42
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        • 1

          EKPSS tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına engelli kamu personeli yerleştirme için tercih süreci, 27 Ocak’ta sona ermişti. Kamuda memur olma hayali kuran adayların beklediği açıklama geldi. ÖSYM son dakika açıklaması ile EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecekler. İşte 2025 EKPSS sonuçları sorgulama ekranı...

        • 2

          2025 EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2025-EKPSS) ile yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

        • 3

          ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ‘’2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.

          Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 12 Şubat 2025 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.’’ ifadelerine yer verildi.

        • 4

          EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 12 Şubat 2025 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

          2025 EKPSS KURA USULÜ İLE YAPILAN YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          2025 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçlarının yanı sıra sayısal bilgiler paylaşıldı.

          Yapılan açıklamaya göre, 1.009 lisans, 261 ön lisans, 419 ortaöğretim olmak üzere 1.689 kişi EKPSS ile yerleşti.

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