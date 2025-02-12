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        Haberler Bilgi Yaşam YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 13 Şubat 2025 Perşembe hangi kandil idrak edilecek? Dini günler takvimi ile 2025 kandil tarihleri

        Yarın kandil mi, ne kandili? 13 Şubat 2025 Perşembe hangi kandil idrak edilecek?

        2025 dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Rahmeti ve bereketi bol üç ayların tarihleri de belli oldu. 30 Ocak'ta sona eren Recep ayının ardından Şaban ayı eda ediliyor. Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayında idrak edilecek olan kandil hangisi merak ediliyor. Kandil günlerini ibadet ederek geçirmek isteyenler ''Yarın kandil mi, ne kandili?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 13 Şubat 2025 Perşembe hangi kandil idrak edilecek? İşte 2025 Kandil tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:37
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        • 1

          Yarın kandil mi, en yakın kandil ne zaman soruları gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi ile kandil günleri belli oldu. Takvime göre, yılın üçüncü kandili şubat ayında idrak edilecek. Peki, 13 Şubat ne kandili, yarın hangi kandil idrak edilecek? İşte 2025 Kandil tarihleri…

        • 2

          YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

          Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk gelmektedir.

          2025 yılı içerisinde Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Mevlid Kandili idrak edilecek.

          2025 yılı dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Takvime göre, yılın üçüncü kandili 13 Şubat 2025 tarihinde idrak edilecek

        • 3

          BERAT KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?

          Berat Kandili, üç ayların ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

          Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, bu yıl 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

        • 4

          BERAT NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

          Berat Arapça berâe/berâet kelimesinin karşılığıdır. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak gecesi” gibi tabirler kullanılmaktadır.

          İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıır. Bu değerli günde günahların affolunduğuna inanılır.

        • 5

          BERAT KANDİLİ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

          Hazreti Muhammed'in (s.a.s), af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat Kandili hakkında şöyle buyurduğu ifade edilir:

          "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah (C.C), bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

        • 6

          2025 KANDİL TARİHLERİ

          2025 dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli oldu. İşte, 2025 kandil günleri;

          Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

          Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

          Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

          Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

        • 7
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