15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

ÖSYM EKPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindenT.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EKPSS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.