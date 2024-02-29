EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 12 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu’nda yer almaktadır.

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EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru ücreti olarak adaylardan 75 TL talep edilecek. Ödemeler ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi üzerinden ve anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla yapılabilecek. Başvurularda son gün 29 Şubat olacak.