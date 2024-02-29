EKPSS başvuru ekranı! 2024 EKPSS başvurusu nasıl yapılır, şartları ve gerekli belgeleri nelerdir?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS başvuruları 12 Şubat tarihinde başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınan başvurular için bugün son gün. Henüz başvurularını tamamlayamayan adaylar için sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu'nda yer alıyor. Peki 2024 EKPSS başvurusu nasıl yapılır, şartları ve gerekli belgeleri nelerdir, başvuru ücreti ne kadar?
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EKPSS başvuru ekranı üzerinden adaylar başvurularını tamamlıyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sınavı için başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılıyor. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru 7-8 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak. Peki EKPSS başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir, ücreti ne kadar? İşte EKPSS başvuru ekranı 2024 ve tüm detaylar…
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2024 EKPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
EKPSS başvuruları 2024 yılında 12-29 Şubat'ta alınacak. 6-21 Mayıs tarihleri arasında ise kura başvuruları alınacak.
EKPSS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
2024 EKPSS sınav sonuçları ise 23 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.
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EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 12 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu’nda yer almaktadır.
EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
2024 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru ücreti olarak adaylardan 75 TL talep edilecek. Ödemeler ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi üzerinden ve anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla yapılabilecek. Başvurularda son gün 29 Şubat olacak.
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EKPSS BAŞVURU KILAVUZU 2024
ÖSYM adayların başvurularda dikkat etmesi gereken hususları içeren kılavuzu da resmi internet adresi üzerinden paylaştı. Lise, ortaöğretim, ön lisans ve lisans programlarının bilgileri ayrı ayrı aktarıldı.