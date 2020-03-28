Fenerbahçe'de 2 sezon forma giyen ve EuroLeague şampiyonluğunda büyük rol oynayan Ekpe Udoh'tan sarı-lacivertlilere dönüş sinyali... Udoh, sosyal medya hesabından Fenerbahçe formalı fotoğraflarını paylaştı ve ""Geri dönme zamanı! Bu takımla (Fenerbahçe) ya da başka bir Avrupa takımıyla" dedi. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırırken oyuncuya mesaj yağdı. Udoh, şu anda Çin'de Beijing Ducks forması giyiyor.

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