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Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubunun 5. Toplantısı bu sene Başkırdistan Cumhuriyeti başkenti Ufa’da düzenlendi. Toplantının ana gündemi ise İslam İşbirliği Teşkilatının 50 yılının kutlamaları münasebetiyle Rusya-İslam Dünyası ilişkileri oldu.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açılış ve tebrik mesajı ile başlayan toplantıya, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov, Başkırdistan Cumhurbaşkanı Radiy Habirov, İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcileri, İslam ülkelerinden ve Rusya Müslümanlarından önde gelen 70’e yakın isim katıldı.

Bu toplantıda Rusya Müslümanlarının en yüksek nişanı İslam İşbirliği Teşkilatı 9. Genel Sekreteri Prof. Ekmeleddin İhsnaoğlu’na sunuldu.İhsanoğlu'na nişan IRCICA Kurucu Genel Direktörü ve İslam İşbirliği Teşkilatı 9. Genel Sekreteri olarak Rusya Müslümanları ve Rusya Hükümeti ile İslam Dünyası ve İİT teşkilatı arasında daha yakın münasebetler ve geniş işbirliği imkanları oluşturulmasına yaptığı üstün katkı ve hizmetleri nedeniyle sunuldu.

“İHSANOĞLU’NUN TARİHİ HİZMETLERİ MEVCUT”

Rusya Müslümanları Başmüftüsü ve Şeyhülislam Talad Taceddin tarafından törenle takdim edilen bu Nişan hakkında Başmüftü Taceddin, “İhsanoğlu’nun yaptığı unutulmayacak ve tarihi ehemmiyete haiz hizmetler karşısında bu nişanı kendisine takdim etmekten büyük şeref duyuyorum” dedi.

Törende kısa bir teşekkür konuşması yapan İhsanoğlu: “Karşılıklı çalışma ve çabalarımız sonucunda Rusya’nın İİT’ye gözlemci statüsünde üye kabul edilmesinin ne kadar önemli bir hamle olduğunu bugünkü konjonktürde daha iyi anlıyoruz. Rusya Müslümanları ile İslam Dünyasının bütünleşmesi açısından da büyük öneme haiz olan bu girişim meyvelerini vermeye devam ediyor. Böyle ki, bu girişim ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki münasebetlerin gelişmesine de önemli katkılar sağlıyor ve sağlamaya devam edecek.”