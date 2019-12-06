06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubunun 5. Toplantısı bu sene Başkırdistan Cumhuriyeti başkenti Ufa’da düzenlendi. Toplantının ana gündemi ise İslam İşbirliği Teşkilatının 50 yılının kutlamaları münasebetiyle Rusya-İslam Dünyası ilişkileri oldu.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açılış ve tebrik mesajı ile başlayan toplantıya, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov, Başkırdistan Cumhurbaşkanı Radiy Habirov, İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcileri, İslam ülkelerinden ve Rusya Müslümanlarından önde gelen 70’e yakın isim katıldı.
Bu toplantıda Rusya Müslümanlarının en yüksek nişanı İslam İşbirliği Teşkilatı 9. Genel Sekreteri Prof. Ekmeleddin İhsnaoğlu’na sunuldu.İhsanoğlu'na nişan IRCICA Kurucu Genel Direktörü ve İslam İşbirliği Teşkilatı 9. Genel Sekreteri olarak Rusya Müslümanları ve Rusya Hükümeti ile İslam Dünyası ve İİT teşkilatı arasında daha yakın münasebetler ve geniş işbirliği imkanları oluşturulmasına yaptığı üstün katkı ve hizmetleri nedeniyle sunuldu.
“İHSANOĞLU’NUN TARİHİ HİZMETLERİ MEVCUT”
Rusya Müslümanları Başmüftüsü ve Şeyhülislam Talad Taceddin tarafından törenle takdim edilen bu Nişan hakkında Başmüftü Taceddin, “İhsanoğlu’nun yaptığı unutulmayacak ve tarihi ehemmiyete haiz hizmetler karşısında bu nişanı kendisine takdim etmekten büyük şeref duyuyorum” dedi.
Törende kısa bir teşekkür konuşması yapan İhsanoğlu: “Karşılıklı çalışma ve çabalarımız sonucunda Rusya’nın İİT’ye gözlemci statüsünde üye kabul edilmesinin ne kadar önemli bir hamle olduğunu bugünkü konjonktürde daha iyi anlıyoruz. Rusya Müslümanları ile İslam Dünyasının bütünleşmesi açısından da büyük öneme haiz olan bu girişim meyvelerini vermeye devam ediyor. Böyle ki, bu girişim ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki münasebetlerin gelişmesine de önemli katkılar sağlıyor ve sağlamaya devam edecek.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!