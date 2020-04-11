Evde ekmek nasıl yapılır? Bayatlamayan ekmek tarifi... en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekmek en çok tükettiğimiz gıdaların başında geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerimizde karantinada olduğumuz bu günlerde, ekmekleri evde yapmak fikri oldukça popüler. Evinizde yaptığınız ekmekle hem tasarruf yapabilir hem de sağlıklı besin üretebilirsiniz. Evde ekmek yapımı ile ilgili detaylar haberimizde.

EVDE EKMEK NASIL YAPILIR?

Ekmek için malzemeler:

Yarım paket un

2 su bardağı su

2 çay kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

1 tutam şeker

Evde ekmek tarifi ve hazırlanışı:

Kuru malzemelerinizin hepsini karıştırma kabına alın.

Mayaya su ekleyin ve maya eriyene kadar karıştırın.

Suya yavaş yavaş un ekleyin ve iyice karıştırın.

Karıştırdığınız hamuru 10 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenen hamuru 10 dakika daha yoğurun.

Hamur pürüzsüz bir hal alıncaya kadar yoğurun ve en sonunda bir kabın üzerine hava almayacak şekilde kapatın.

Hava geçirmeyen kapta 3 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Hamurunuzu tezgâha almadan önce tezgahınızı unlayın ve hamuru koyun.

Hamurunuzu unlayın ve 2 parçaya bölün ve yarım saat daha dinlendirin.

Dinlendirdiğiniz hamura şekil verin.

Hazırladığınız fırın tepsisini yağlı kâğıdı serin ve hamuru tepsiye aktarın.

Fırınınızı 225 derecede ısıtın.

Fırınınız ısınınca ekmeğinizi 225 derecede pişirin.

Ekmeğiniz piştikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.