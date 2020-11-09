Üzerinde harika lezzet kaymak ile hazırlanmış enfes bir ekmek kadayıfı tarifimiz var. Bu tatlı tarifi öyle lezzetli ki, bayramlarda bile konuklarınıza sunmak isteyeceksiniz. Pratik sayılan bir yapılışı olan ekmek kadayıfı tarifi, sizlerle buluşmak için heyecanla bekliyor. Hadi hemen tatlı tarifimizin önce malzemelerinden ardından da yapılışından bahsedelim.
Ekmek Kadayıfı Malzemeler
1 paket ekmek kadayıfı
Karamel İçin:
1 su bardağı toz şeker
Yarım adet limon
Şerbetimiz İçin:
5 su bardağı toz şeker
10 su bardağı su
Üzeri İçin:
Kaymak
Toz Antep fıstığı
Ekmek Kadayıfı Yapılışı
Kadayıflarımızı ateş ile temas edebilecek geniş bir kaba alıyoruz.
Üzerine birkaç su bardağı su ekleyip, ıslatıyoruz.
Ekmek kadayıflarımız yumuşarken, ocağa bir tava alıyoruz ve içerisine toz şekerimizi ekliyoruz.
Şekerimizin üzerine yarım adet limonumuzun suyunu sıkıp, rengi değişinceye dek karıştırarak pişiriyoruz.
Karamel hazır olunca, şerbetimizi hazırlamak için ocağa bir tencere alıyoruz ve 5 su bardağı şekerimizi ve 10 su bardağı suyumuzu ekleyip, karıştırarak pişirmeye başlıyoruz.
Şerbetimizi bir süre karıştırdıktan sonra hazırladığımız karamelimizi şerbete ekliyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz.
Kadayıflarımız yeteri kadar ıslandıktan sonra, kabımızı altı kısık bir şekilde ocağa alıyoruz.
Şerbetimizi kadayıflarımızın üzerine döküyoruz.
Yanlara dökülen şerbeti alıp, kadayıfın üzerine gezdiriyoruz.
Biraz piştikten sonra yanmaması için ters çeviriyoruz ve bir süre daha pişiriyoruz.
Yeteri kadar piştiğinden emin olunca ocaktan alıyoruz ve soğuması için bırakıyoruz.
Ekmek kadayıfı tatlımız soğuduğu zaman dilimliyoruz ve üzerine kaymak koyup, toz Antep fıstığımızdan serpiyoruz.
Tatlımız servise sunulmak için hazırdır. Afiyet olsun.
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