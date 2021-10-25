Ekmeğe zam gelip gelmeyeceği günün hakkında en çok arama yapılan konular arasında yer alıyor. İşte konuyla ilgili son durum...

EKMEK NE KADAR OLACAK?

Ekmekte şu sıralar zam tartışması var. İstanbul Fırıncılar Odası, fiyatların artırılması için talepte bulundu. Eğer kabul edilirse 220 gram ekmek 2 liradan 2,5 liraya çıkacak. Bazı fırınlar ise kararı beklemeden zammı yansıttı.

EKMEKTE GRAMAJ TARTIŞMASI

İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen ekim ayı olağan toplantısında, artış gösteren un fiyatları, enerji maliyetleri ele alındı. Diğer yandan 230 gram ekmeğin 2,5 lira olması da talep edildi.

Zam talebi için tekrar başvuru yapıldı. Zam süreci şu an değerlendirme aşamasında ama bir çok ilçede ekmek 2,5 liraya satılmaya başlandı.

Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş bu karara itiraz etti. Fırınlarda ekmeğin fiyatı ve gramajı arttı ancak ayar tutmadı. Bazı fırınlar gramajı 230 grama, bazıları ise 270 grama çıkarttı. Ancak vatandaş ne 30 gramlık ne de 70 gramlık farkı satın aldığı ekmeklerde anlayamadı.