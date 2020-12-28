Ekinezya; eski zamanlardan beri bilinen, papatyagiller familyasına ait, kökleri ve yaprakları tıbbi amaçlar için kullanılan şifalı bir bitkidir. Anavatanı Amerika olan bu yabani bitki, kurak arazilerde kolayca yetişebilir. Ekinezya bitkisi eskiden yerliler tarafından yılan sokmasına karşı kullanırdı; 1930’da Şarbon tedavisinde de kullanılmıştır. Modern tıbbın gelişmesine ciddi katkısı olan bu bitkinin en önemli özelliği soğuk algınlığına karşı koruma sağlamasıdır. Çayı çok popülerdir, ayrıca merhem, şurup ve bazı ilaçların içeriğinde kullanılmaktadır.

Ekinezyanın İçerdiği Vitamin ve Mineraller Nelerdir?

Ekinezya bitkisinde bakteri, mikrop, virüslere karşı oldukça etkili pek çok vitamin, mineral ve antioksidanlar olduğu bilinmektedir. Bunlar; bakır, demir, magnezyum, kalsiyum, sodyum, protein, yağ asitleri, A vitamini, B2, C vitamini ve E vitaminidir.

Ekinezyanın Faydaları Nelerdir?

Ağrı kesici özelliği vardır

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Grip ve nezleye karşı koruma sağlar

Enfeksiyonları önler

Detoks etkisi vardır

Vücut kırgınlığını ve halsizliği giderir

Böcek ve yılan ısırığında tedavi edici etkisi vardır

Diş ağrısını hafifletebilir.

Kanserden koruma özelliği vardır

Bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı direnci artırır,

Üst solunum yolları enfeksiyonlarını tedavi eder,

Romatizma vakalarında uygulanan tedaviye destek verir,

Migren ağrılarını önler,

Hastalığa neden olan mikro organizmaların insan vücudunda çoğalmasını engeller,

Alerjik reaksiyonları önler,

Ülsere karşı koruma sağlar,

Kurdeşen hastalığının tedavisini kolaylaştırır,

Yara, sedef, akne(sivilce) ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarında fayda sağlar. Bu problemler için hazırlanan losyon ve kremlerin çoğunda ekinezya bitkisi kullanılır.

Beyaz kan hücrelerinin sayısını yükselterek bakteri ve virüslerin yok edilmesine yardımcı olur,

Gargara gibi kullanıldığında ağız yaralarını iyileştirir,

Kabakulak, çiçek hastalığı ve kızamığa karşı etkilidir,

Anksiyete bozukluğu olan kişileri sakinleştirme özelliğine sahiptir.