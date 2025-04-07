Ekin Uzunlar, Volkan Konak'ı gözyaşlarıyla andı

Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sevenleriyle bir araya gelen Ekin Uzunlar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Volkan Konak'ı gözyaşlarıyla andı.

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Volkan Konak için "Şövalyem" diyen Uzunlar, onun şarkılarını söylerken duygusal anlar yaşadı. Şarkıcı, sahnede Konak'ın çerçeve içine alınmış bir fotoğrafını taşıdı.

"VOLKAN KONAK'I ANLATMAYA KİTAPLAR YETMEZ"

Konserin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekin Uzunlar, duygularını "Çok değerli sanatçımız Volkan Konak’ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Volkan Konak’ı anlatmaya kitaplar yetmez. Biz onun şarkıları ile büyüdük. Volkan ağabey vefat etmeden önce de onun şarkılarını söylüyorduk. Bu akşam da söyledik. Onun şarkılarını okumayan bir tane Karadenizli sanatçı yoktur. Bizim için çok değerli bir sanatçıydı. Çok güzel anılarımız oldu. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Onu şarkılarıyla yaşatmaya devam edeceğiz" sözleriyle ifade etti.