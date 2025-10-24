Habertürk
        Ekin Türkmen: Henüz zeki bir erkeğe denk gelemedim - Magazin haberleri

        Ekin Türkmen: Henüz zeki bir erkeğe denk gelemedim

        Oyuncu Ekin Türkmen, aşk soruları karşısında; Sapyoseksüel mi oldum anlamadım. Henüz zeki bir erkeğe denk gelemedim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        24.10.2025 - 10:48
        "Henüz zeki bir erkeğe denk gelemedim"
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ekin Türkmen, Etiler'de görüntülendi.

        41 yaşındaki Ekin Türkmen, sevgilisi olup - olmadığı yönündeki soruya şöyle cevap verdi: Ben sapyoseksüel mi oldum anlamadım. Hayatımda kimse yok. Henüz zeki bir erkeğe denk gelemedim. Karşındaki insanla sohbet edebilmek, onun zekâsı artık beni etkileyen şeyler. Öyle şişmanmış, kaslıymış böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Belli bir yaştan sonra zaten onunla ilgilenmiyorsun. 20'li yaşlardan sonra o gidiyor insandan. Karşılıklı oturup keyifle sohbet edebildiğim insandan hoşlanıyorum. Arkadaşlarım da böyle kişiler zaten" dedi.

        SAPSYOSEKSÜEL NEDİR?

        Zeki kişilere ilgi duyanları tanımlar. Dış güzellikten ya da fiziksel görüntüden ziyade, entelektüellik ve akıl, zekâ gibi kriterlerinden etkilenen insanları ifade eder.

        "Adam yok"
        #ekin türkmen

