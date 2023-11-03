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        Haberler Magazin Ekin Türkmen: Herkes doğru bildiği düşünceleri söylemekte özgür

        Ekin Türkmen: Herkes doğru bildiği düşünceleri söylemekte özgür

        Oyuncu Ekin Türkmen, 'yapımcıların takipçi sayısına göre oyuncu seçtiği' iddiasına tepki göstermişti. Türkmen, gazetecilerin bu açıklamalarını hatırlatması üzerine, "Herkes doğru bildiği düşünceleri söylemekte özgür" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:02
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          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ekin Türkmen önceki gün Bebek'te görüntülendi. Toplantıdan çıktığını söyleyen oyuncu "Ufak bir toplantı yaptım. Şimdi de eve geçip dinleneceğim." dedi.

        • 2

          Yeni dizi projesinin çekimlerinin başladığını söyleyen Ekin Türkmen, "Çok heyecanlıyım, iş konusunda seçici davranıyorum. Şu an her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

          Geçtiğimiz günlerde, "Yapımcıların takipçi sayısına göre oyuncu seçtiği duyumlarını aldım. Ben bunu reddediyorum. Çok acı bir durum" demişti.


        • 3

          Ekin Türkmen, muhabirlerin "Bu sözlerinizle ilgili olumsuz bir geri dönüş oldu mu?" sorusuna, "Hayır olmadı, neden olsun ki! Herkes doğru bildiği düşünceleri söylemekte özgür" diyerek cevap verdi.

          Oyuncu, daha sonra muhabirlere teşekkür ederek oradan ayrıldı.

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