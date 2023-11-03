Ekin Türkmen: Herkes doğru bildiği düşünceleri söylemekte özgür

Ekin Türkmen, muhabirlerin "Bu sözlerinizle ilgili olumsuz bir geri dönüş oldu mu?" sorusuna, "Hayır olmadı, neden olsun ki! Herkes doğru bildiği düşünceleri söylemekte özgür" diyerek cevap verdi.



Oyuncu, daha sonra muhabirlere teşekkür ederek oradan ayrıldı.