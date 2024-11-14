Ekin Koç'tan Barış Manço açıklaması: Korkuyorum

Esra Dermancıoğlu, gazetecilerin "Tek kişilik oyun oynamak zor mu?" sorusuna ise "Tek kişilik oyun güzel. Her şeyden önce tüm organizasyonu kendine göre yapıyorsun çünkü dizilerde bile organize olmakta zorlanıyoruz. Ben tek oynamayı çok sevdim" yanıtını verdi.

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in oyuncu kadrosunda yer alan Esra Dermancıoğlu; "Dizimiz çok güzel gidiyor. Ekipten arkadaşlarım da bugün beni izlemeye geldiler. Severek oynuyorum" dedi.