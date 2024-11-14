Ekin Koç'tan Barış Manço açıklaması: Korkuyorum
1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço'nun hayatı beyazperdeye aktarılacak. Merhum sanatçıyı canlandıracak olan oyuncunun Ekin Koç olacağı kesinleşti. Koç, duygularını; "Büyük bir iş olacak, heyecanlıyım. Beklentiler var o yüzden biraz korkuyorum" sözleriyle ifade etti
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Esra Dermancıoğlu'nun 'Muskat' adlı tek kişilik oyununu izlemeye Beren Saat, Ekin Koç ve Tolga Sarıtaş gibi ünlü isimler gitti.
Oyun öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Esra Dermancıoğlu; "Bu bir anne - kız hikâyesi ve aslında biraz da manifest. Farklı duygularla oyunculukla hikâyeyi aktaracağız" dedi.
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Esra Dermancıoğlu, gazetecilerin "Tek kişilik oyun oynamak zor mu?" sorusuna ise "Tek kişilik oyun güzel. Her şeyden önce tüm organizasyonu kendine göre yapıyorsun çünkü dizilerde bile organize olmakta zorlanıyoruz. Ben tek oynamayı çok sevdim" yanıtını verdi.
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in oyuncu kadrosunda yer alan Esra Dermancıoğlu; "Dizimiz çok güzel gidiyor. Ekipten arkadaşlarım da bugün beni izlemeye geldiler. Severek oynuyorum" dedi.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan zaman zaman yayımladığı paylaşımlarla adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu; "Aklıma geliyor hemen girip 30 saniye paylaşıyorum ve bitiriyorum. Doğaçlama olan bir şey bu" ifadelerini kullandı.
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"LİSEDE NASIL YAŞIYORSAM ŞİMDİ DE ÖYLEYİM"
Esra Dermancıoğlu, gazetecilerin, "Halk tarafından bilinen biri olmak sizi yoruyor mu? Şan şöhret yaşantınızı zorluyor mu?" sorusuna ise "Ben lisede nasıl yaşıyorsam şimdi de öyle yaşıyorum. Hayatımda çok büyük bir değişiklik olmadı sadece tanınmışlık çok büyük bir değişiklik oldu" yanıtın verdi.
Esra Dermancıoğlu, ayrıca; "Arkadaş çevrenizden 'Çok değişmiş' dediğiniz birileri oldu mu?" şeklindeki soruya ise "Ben çok ünlü tanımıyorum benim üç - beş tane tanıdığım arkadaşım var onlar da benim ömürlük arkadaşlarım, seviyorum hepsini" sözleriyle yanıt verdi. Oyuncu ardından "Johnny Depp'i tanımak isterdim" diye konuştu.
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Oyuncu izlemeye gelmek için yurt dışından döndüğünü söyleyen Ekin Koç, Esra Dermancıoğlu'na olan hayranlığını dile getirdi. Havalimanından direkt tiyatroya yetişmeye çalıştığını belirten Koç, Barış Manço’nun biyografi filminde efsane sanatçıyı canlandıracağını söyledi.
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"BİRAZ KORKUYORUM"
Ekin Koç, projeye dair; "Hazırlığa şimdiden başladık, büyük bir iş olacak, heyecanlıyım. Beklentiler var, o yüzden biraz korkuyorum. Kolay bir şey değil, hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.
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"RİSK ALMAYI TERCİH EDİYORUM"
Makyaj provalarının henüz başlamadığını da belirten Ekin Koç, büyük bir projede yer almanın kendisine nasıl bir sorumluluk yüklediği sorusuna şu yanıtı verdi: Beni heyecanlandıran bir proje bulduğum zaman bu riski almayı tercih ediyorum, kaçırmak istemiyorum. Elimden geleni yaparsam vicdanım rahat olacak diye düşünüyorum. O yüzden, beklenti büyük diye bu projeyi reddedemezdim; beni böyle heyecanlandıran projeler her zaman çıkmıyor.
Ekin Koç, ayrıca Barış Manço'nun ailesinden de fikir aldığını ifade etti.
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Tolga Sarıtaş da daha önce hiç tek kişilik bir gösteri izlemediğini belirtip, bunun kendisi için farklı bir deneyim olacağını söyledi.
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"NİKÂHTA BEREKET VARMIŞ"
Haziran ayında tasarımcı Zeynep Mayruk ile evlenen Tolga Sarıtaş, senesinin güzel geçmesi ile ilgili olarak "Nikâhta bereket varmış, onu gördük" diyerek güldü.
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Eşi Zeynep Mayruk'un oyuna katılamadığını ve kendisinin de setten geldiğini ifade eden oyuncu, evlilik sonrası hayatında değişiklik olup olmadığı sorusuna ise "Zaten uzun yıllardır birlikteliğimiz vardı. Ailelerin huzurunda güzel bir şekilde hayatımızı birleştirelim dedik" yanıtını verdi.
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"HEYECANLIYIZ"
Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu'nu oyununda yalnız bırakmadı. Oyunu izlemeye gelen Saat, Dermancıoğlu’nun sahne performansıyla ilgili "Çok çalıştı, çok iyi hazırlandı. Bizim de fikirlerimizi çok merak ediyor. Tabii, heyecanlıyız" dedi.
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"ESRA EN YAKIN DOSTLARIMDAN BİRİ"
Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları hakkında da konuşan Beren Saat; "Esra, benim çok yakın ve eski arkadaşım olduğu için size değişik geliyor. Aslında ben Esra’yı zaten bu saydığınız sebeplerden dolayı seviyorum. Onun çok iyi bir dost olmasını seviyorum. Zaten hayattaki en yakın dostlarımdan birisi" ifadelerini kullandı.
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"ESRA ÇILGIN VE FİLTRESİZ"
Beren Saat, Esra Dermancıoğlu’nun çılgın ve filtresiz oluşunun en sevdiği özelliklerinden biri olduğunu belirtti.