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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40,1 azalarak 56 bin 746 oldu.

2021 yılı ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 40 bin 512 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 11,7 azalışla 16 bin 234 seviyesinde belirlendi.

TOPLAM SATIŞLARDA FIAT LİDER

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 12 bin 255 adetle ilk sırayı aldı.

Fiat'ı 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin191 satışla da Renault takip etti.

Peugeot 4 bin 707 satışla dördüncü ve Volkswagen de 4 bin 439 satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA İLK 5

Ekimde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 6 bin 865 ile Fiat oldu. Fiat'ı 4 bin 761'le Renault ve 3 bin 686 ile de Volkswagen izledi.

Peugeot 3 bin 508 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai de 3 bin 426 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 5 bin 390 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 5 bin 49 satışla Ford ve 1.199 satışla Peugeot izledi.

Opel 1.071 satışla dördüncü ve Citroen de 825 satışla beşinci oldu.

YILIN İLK 10 AYINDA EN ÇOK SATILAN 5 MARKA

Bu arada, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Ekim 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüyerek 614 bin 891 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 2,2 artarak 475 bin 312 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 13,2 artışla 139 bin 579'a ulaştı

Bu dönemde Fiat, 101 bin 336 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 62 bin 428 satışla Renault ve 61 bin 306 satışla da Volkswagen takip etti.

Ford 56 bin150 satışla dördüncü, Toyota da 41 bin 297 satışla beşinci sırada yer aldı.

Bu yılın ekim ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle;

OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 2 2 0 0 2 2 ASTON MARTIN 2 2 0 0 2 2 AUDI 988 988 0 0 988 988 BENTLEY 1 1 0 0 1 1 BMW 1,127 1,127 0 0 1,127 1,127 CITROEN 2,325 2,325 825 825 0 3,15 3,15 CUPRA 41 41 0 0 41 41 DACIA 1,922 1,922 48 48 0 1,97 1,97 DFSK 2 2 0 0 2 2 DS 71 71 0 0 71 71 FERRARI 1 1 0 0 1 1 FIAT 6,798 67 6,865 5,326 64 5,39 12,124 131 12,255 FORD 220 1,374 1,594 5,003 46 5,049 5,223 1,42 6,643 HONDA 1,038 1,206 2,244 0 1,038 1,206 2,244 HYUNDAI 1,662 1,764 3,426 184 184 1,662 1,948 3,61 ISUZU 0 64 72 136 64 72 136 IVECO 0 249 249 0 249 249 JAGUAR 33 33 0 0 33 33 JEEP 93 93 0 0 93 93 KARSAN 0 21 21 21 0 21 KIA 974 974 1 1 0 975 975 LAMBORGHINI 1 1 0 0 1 1 LAND ROVER 50 50 0 0 50 50 LEXUS 35 35 0 0 35 35 MASERATI 15 15 0 0 15 15 MAZDA 23 23 0 0 23 23 MERCEDES-BENZ 700 700 160 160 0 860 860 MG 65 65 0 0 65 65 MINI 90 90 0 0 90 90 MITSUBISHI 104 104 0 215 215 0 319 319 NISSAN 763 763 108 108 0 871 871 OPEL 496 496 1,071 1,071 0 1,567 1,567 PEUGEOT 3,508 3,508 1,199 1,199 0 4,707 4,707 PORSCHE 39 39 0 0 39 39 RENAULT 3,994 767 4,761 430 430 3,994 1,197 5,191 SEAT 761 761 0 0 761 761 SKODA 517 517 0 0 517 517 SMART 0 0 0 0 0 SSANGYONG 31 31 55 55 0 86 86 SUBARU 118 118 0 0 118 118 SUZUKI 335 335 0 0 335 335 TOYOTA 1,871 202 2,073 340 340 1,871 542 2,413 VOLKSWAGEN 3,686 3,686 753 753 0 4,439 4,439 VOLVO 630 630 0 0 630 630 TOPLAM: 15,583 24,929 40,512 10,414 5,82 16,234 25,997 30,749 56,746