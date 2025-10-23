Habertürk
        Ekim temettüleri yatmaya devam ediyor: Bu ay kaç firma temettü ödemesi yapacak ve temettü tutarı ne kadar?

        Ekim temettü takvimi işlemeye devam ediyor: Bu ay kaç firma temettü ödemesi yapacak?

        Ekim temettü takvimi işliyor. Bu ay içinde toplamda 16 şirketin hissedarlarına temettü ödemesi yapacak; bazı şirketler ödemeleri tamamlarken bazı firmalar ödeme gününü bekliyor. İşte, 2025 Ekim ayına ait temettü takvimi, ödeme günleri ve şirket bazında ayrıntılı kâr payı dağıtım bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 17:03 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:03
        • 1

          Ekim temettü takvimi kapsamında kâr payı ödemeleri sürüyor. Şu ana kadar dokuz firma ödemesini gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler, diğer firmalara döndü. İşte, 2025 Ekim temettü takvimi ve diğer detaylar

        • 2

          Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

          BIST kodu: ENKAI

          Temettü tutarı: 0,7083 TL

          Tarihi: 08.10.2025

        • 3

          Şirket adı: Lider Turizm A.Ş.

          BIST kodu: LIDER

          Temettü tutarı: 0,1212 TL

          Tarihi: 13.10.2025

        • 4

          Şirket adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: BEGYO

          Temettü tutarı: 0,0215 TL

          Tarihi: 13.10.2025

        • 5

          Şirket adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.

          BIST kodu: EBEBK

          Temettü tutarı: 0,4250 TL

          Tarihi: 15.10.2025

        • 6

          Şirket adı: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: PLTUR

          Temettü tutarı: 0,3230 TL

          Tarihi: 15.10.2025

        • 7

          Şirket adı: Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.

          BIST kodu: GOKNR

          Temettü tutarı: 0,3036 TL

          Tarihi: 15.10.2025

        • 8

          Şirket adı: Turcas Holding A.Ş.

          BIST kodu: TRCAS

          Temettü tutarı: 0,5687 TL

          Tarihi: 17.10.2025

        • 9

          Şirket adı: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: MSGYO

          Temettü tutarı: 0,1473 TL

          Tarihi: 22.10.2025

        • 10

          Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

          BIST kodu: ALKLC

          Temettü tutarı: 0,0069 TL

          Tarihi: 22.10.2025

        • 11

          Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: AVPGY

          Temettü tutarı: 1,9375 TL

          Tarihi: 27.10.2025

        • 12

          Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          BIST kodu: OSMEN

          Temettü tutarı: 0,0500 TL

          Tarihi: 27.10.2025

        • 13

          Şirket adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: MEDTR

          Temettü tutarı: 0,0714 TL

          Tarihi: 27.10.2025

        • 14

          Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: DESA

          Temettü tutarı: 0,0714 TL

          Tarihi: 30.10.2025

        • 15

          Şirket adı: Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.

          BIST kodu: OYAKC

          Temettü tutarı: 0,8500 TL

          Tarihi: 30.10.2025

        • 16

          Şirket adı: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

          BIST kodu: GUNDG

          Temettü tutarı: 0,0436 TL

          Tarihi: 31.10.2025

        • 17

          Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: SANFM

          Temettü tutarı: 0,0425 TL

          Tarihi: 31.10.2025

