        Haberler Bilgi Ekonomi Ekim temettü takvimi ile bu ay kaç firma kar payı dağıtımı yapacak, temettü ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

        Ekim temettü takvimi yayınlandı: Bu ay kaç şirket, ne kadar temettü veriyor?

        Ekim ayı, yatırımcılar açısından temettü ödemelerinin öne çıktığı bir dönem olarak dikkat çekiyor. Borsa İstanbul'daki birçok şirket, bu ay içinde yapacağı kâr payı dağıtımlarını kamuoyuna açıkladı. Toplamda 16 şirketin temettü ödemesi gerçekleştireceği Ekim ayında, yatırımcılar hem ödeme tarihlerini hem de dağıtılacak tutarları yakından takip ediyor. İşte 2025 Ekim ayı temettü takvimi ve göz önünde bulundurulması gereken önemli detaylar...

        Giriş: 14.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 14.10.2025 - 20:00
        • 1

          Ekim temettü takvimi araştırılmaya devam ediyor. 8-31 Ekim tarihleri arasında toplam 16 şirket hissedarlarına temettü ödemesinde bulunacak. Şirketlerin elde ettiği karın bir kısmı nakit olarak yatırımcılara aktarılırken, yatırımcılar hangi şirketin hangi tarihte ödeme yapacağını dikkatle izliyor. İşte 2025 Ekim ayına ait temettü takvimi ve merak edilen ayrıntılar...

        • 2

          Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

          BIST kodu: ENKAI

          Temettü tutarı: 0,7083 TL

          Tarihi: 08.10.2025

        • 3

          Şirket adı: Lider Turizm A.Ş.

          BIST kodu: LIDER

          Temettü tutarı: 0,1212 TL

          Tarihi: 13.10.2025

        • 4

          Şirket adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: BEGYO

          Temettü tutarı: 0,0215 TL

          Tarihi: 13.10.2025

        • 5

          Şirket adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.

          BIST kodu: EBEBK

          Temettü tutarı: 0,4250 TL

          Tarihi: 15.10.2025

        • 6

          Şirket adı: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: PLTUR

          Temettü tutarı: 0,3230 TL

          Tarihi: 15.10.2025

        • 7

          Şirket adı: Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.

          BIST kodu: GOKNR

          Temettü tutarı: 0,3036 TL

          Tarihi: 15.10.2025

        • 8

          Şirket adı: Turcas Holding A.Ş.

          BIST kodu: TRCAS

          Temettü tutarı: 0,5687 TL

          Tarihi: 17.10.2025

        • 9

          Şirket adı: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: MSGYO

          Temettü tutarı: 0,1473 TL

          Tarihi: 22.10.2025

        • 10

          Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

          BIST kodu: ALKLC

          Temettü tutarı: 0,0069 TL

          Tarihi: 22.10.2025

        • 11

          Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: AVPGY

          Temettü tutarı: 1,9375 TL

          Tarihi: 27.10.2025

        • 12

          Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          BIST kodu: OSMEN

          Temettü tutarı: 0,0500 TL

          Tarihi: 27.10.2025

        • 13

          Şirket adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: MEDTR

          Temettü tutarı: 0,0714 TL

          Tarihi: 27.10.2025

        • 14

          Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: DESA

          Temettü tutarı: 0,0714 TL

          Tarihi: 30.10.2025

        • 15

          Şirket adı: Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.

          BIST kodu: OYAKC

          Temettü tutarı: 0,8500 TL

          Tarihi: 30.10.2025

        • 16

          Şirket adı: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

          BIST kodu: GUNDG

          Temettü tutarı: 0,0436 TL

          Tarihi: 31.10.2025

        • 17

          Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: SANFM

          Temettü tutarı: 0,0425 TL

          Tarihi: 31.10.2025

