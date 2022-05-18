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Eintracht Frankfurt Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi final maçı şifreli mi, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler

Eintracht Frankfurt Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor. Eski adıyla UEFA kupası yenilenen adıyla UEFA Avrupa Lig'nde final heyecanı yaşanıyor. Almanya'nın köklü kuluplerinden Eintracht Frankfurt İskoç devi Rangers ile karşılaşacak. Futbol severler tarafından yakından takip edilecek maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak konusu oldu. İşte final maçına ilişkin merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

18.05.2022 - 12:46 | Güncelleme: FUTBOL

  • Avrupa'nın futbol anlamında iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam karşılaşacak Eintracht Frankfurt Rangers final maçını kazanan takım Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalacak ve kura çekimine seri başı olarak girecek. Peki Eintracht Frankfurt  Rangers  maçı ne zaman, saat kaçta,  ve hangi kanalda? Frankfurt Rangers UEFA final maçı şifresiz mi? İşte iki takımın muhtemel 11'leri ve eksiklikleri...

  • FRANKFURT-RANGERS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Eintracht Frankfurt'un Rangers ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi final müsabakası bugün TSİ ile 22.00'de başlayacak ve TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sevilla'nın Roman Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak maçı, Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

  • FRANKFURT FİNALE NASIL GELDİ?

    UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin de yer aldığı D Grubu'nda turnuvaya başlayan Eintracht Frankfurt, 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak grubu 12 puanla lider tamamladı. Son 16 Turu’nda İspanyol Real Betis ile karşılaşan Alman ekibi, deplasmanda 2-1 kazandığı müsabakanın rövanşında da 1-1 berabere kalarak tur atladı. Çeyrek finalde bir başka İspanyol Barcelona ile eşleşen Frankfurt, rakibini 1-1 ve 3-2’lik skorlarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Bu turda İngiliz West Ham ile kozlarını paylaşan Frankfurt, finale yükselmeyi başardı.

    RANGERS FİNALE NASIL GELDİ?

    2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Malmö’ye elenerek Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Rangers, play-off turunda Alashkert’i eleyerek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. A Grubu'nda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle grubunu Lyon’un ardından 2. bitiren İskoç ekibi, Son 16 Turu’nda Borussia Dortmund'la karşılaştı. Almanya’dan 4-2’lik galibiyetle ayrılan kırmızı-mavililer, rövanşta da 2-2 berabere kalarak tur biletini aldı. Son 16 Turu'nda Kızılyıldız'a karşı ilk mücadeleyi 3-0 kazanan Rangers, rövanşı 2-1 kaybetse de bir üst tura yükselmeyi başardı. Çeyrek final ilk maçında Portekiz temsilcisi Braga’ya 1-0 kaybeden Rangers, ikinci karşılaşmada uzatmalar sonucu sahadan 3-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Bu turda Alman Leipzig ile eşleşen ve ilk maçı deplasmanda kaybeden İskoç ekibi, tur biletini 3-1’lik sonuçla yine sahasında almayı başardı.

  • FRANKFURT'UN EKSİKLERİ

    Kritik final maçı öncesi Eintracht Frankfurt'ta Diant Ramaj ile Martin Hinteregger'in sakatlıkları bulunuyor. Alman ekibinde ayrıca Jesper Lindstrom ve Danny da Costa'nın da oynaması şüpheli...

    RANGERS'IN EKSİKLERİ

    İskoç temsilcisi Rangers'ta ise Alfredo Morelos, Filip Halender ve Ianis Hagi'nin sakatlıkları mevcut. Öte yandan Ryan Jack ile Kemar Roofe'un da oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.

    ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

    Eintracht Frankfurt oynadığı son 13 resmi maçın sadece 3'ünü kazanabildi. (7 beraberlik - 3 mağlubiyet)

    Rangers'ın oynadığı son 9 resmi maçın 7'sinde "karşılıklı gol" izledik. (9 maç - 29 gol)

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