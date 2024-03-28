Einstein kaç yaşında öldü? Albert Einstein kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Einstein kaç yaşında öldü? Albert Einstein kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

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Albert Einstein, 5 yaşındayken amcasının kendisine hediye ettiği manyetik pusulada gizem bulmuştur. Aynı şekilde 12 yaşındayken tanıştığı Öklit Geometrisi de kendisinde büyük heyecan yaratmıştır. Yahudi asıllı Alman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Einstein, birçok kişinin aklında dağınık saçları ve keskin zekâsıyla yer etmiştir. Peki Einstein ne zaman öldü? İşte cevabı…

EİNSTEİN KİMDİR?

Ünlü fizikçi Albert Einstein hakkında internet üzerinde en sık aratılan soruların başında “Einstein kimdir?” sorusu vardır. 14 Mart 1955 yılında Almanya’da doğan Einstein, tüm zamanların en iyi fizikçilerinden biri olarak kabul edilir. “Görelilik Teorisi” gelişiminde önemli bir yere sahip olan Albert Einstein, kuantum mekaniğinin gelişimine de katkıda bulunan isimdir.

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Einstein tarafından bulunan ve bilim dünyasında çığır açan “Kütle- Enerji Denkliği” formülüyle dünyanın en popüler denklemini günümüze kazandırmıştır. Matematik ve Fizik alanlarında sağladığı katkılar, bugün hâlâ konuşulan kişi olmasını sağlar. 1921’de “Nobel Fizik Ödülü”ne layık görülen Einstein, günümüzde konuştuğumuz ve kabul görmüş birçok bilim kavramına öncülük eden, deha bir isimdir.

EİNSTEİN KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

İnternet sorgularında “Einstein kaç yaşında öldü?” sorusu sıkça aratılır. Einstein, 18 Nisan 1955 tarihinde 76 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Kendisinden sonra gelen hemen hemen tüm modern fizikçileri etkilemiş ve bugün ders kitaplarında okutulan fizik konularına öncü olmuştur. Hayatı boyunca 300’den fazla bilimsel makale yayımlayan Einstein, 150’den fazla bilim dışı çalışmalara da imza atmıştır. Eserleri ve başarılarıyla Einstein sözcüğü, “Dahi” sözcüğü ile birlikte anılmış ve eş anlamlı kabul edilmiştir.

EİNSTEİN NEDEN ÖLDÜ?

Peki Einstein neden öldü? Albert Einstein, 18 Nisan 1955’te geçirdiği iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. İsrail’in kuruluşunun 7. Yıl konuşmasının taslağını hazırlarken hayatını kaybettiği aktarılır. Einstein, ameliyatı şu sözlerle reddetmiştir;

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“İstediğim zaman gitmek istiyorum. Hayatı yapay bir şekilde uzatmak tatsız. Ben payımı kullandım, şimdi gitme zamanı ve bunu zarif bir şekilde yapmak istiyorum”.

Einstein, 76 yaşındayken gece 01.55’te, kalmakta olduğu Princeton Hastane’sinde hayatını kaybetmiştir.

EİNSTEİN’IN BEYNİ ÇALINDI MI? Einstein’ın hayatını kaybettiği gece hastanede görev yapan Thomas Stoltz Harvey, Einstein’ın ölüm nedenini belirtmekle yetkilendirilir. Beyni kafatasından çıkarır ve kendi kendine “Bu, dünyamız hakkında her şeyi değiştiren beyin.” der. Harvey, Albert Einstein gibi bir deha öldükten sonra vücudunun harcanmasını istemez. Zaten ailesi de bilime olan katkısı nedeniyle Einstein’ın yakılması fikrini ortaya atar. Harvey, bedeni yakılması için hazırlarken Einstein’ın beynini sefer tasına koyar ve evine götürür. EİNSTEİN’IN BEYNİ ÇALINDIKTAN SONRA NE OLDU? REKLAM Einstein’ın ailesi, yakınlarının beyninin çalınması üzerine şoka girer. Harvey’in meslektaşları ve Hükumet yetkilileri, durum karşısında çileden çıkar. Herkes beynin iade edilmesini istese de Harvey bunu dinlemez. İşinden olan Harvey, beyni bilimsel araştırmalarda kullanacağını ifade edince ailesi kabul eder. Einstein’ın kalıntıları aile tarafından yaktırılır, beyni ise Harvey tarafından bir uzmana gönderilir. Einstein’ın beyni bu uzman tarafından incelenir ve basında bir sansasyon ortaya çıkar. Çalışmalar, Albert Einstein’ın beyninde normal insandan daha fazla glial hücre içerdiğini ifade eder. Beyin hücrelerini besleyen bu hücreler üzerine yapılan araştırmaların üzerine farklı bilim adamları da fikirlerini belirtir. Albert Einstein’ın beyni ise son olarak çalındıktan 53 yıl sonra Princeton Hastanesi’ne geri getirilmiştir. Harvey ise bu olaydan 3 yıl sonra ölür. EİNSTEİN HAYATI HAKKINDA BİLGİLER Einstein, Almanya Ulm kentinde Aşkenazi Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Yaşamının ilk yıllarını Münih’de geçiren ünlü fizikçi Einstein, lise ve yüksek öğrenimini ise İsviçre’de tamamlar. Mezun olduktan sonra bir süre iş bulma sıkıntısı çeker ve bir patent ofisinde müfettişlik görevine başlar. 1095’te kuramları tam anlamıyla benimsememiş olsa da ileri dönemde devrim etkisi yaratacak 4 makale yayımlar. REKLAM Albert Einstein, 1914 tarihinde Max Planck’in ricası üzerine Almanya’ya geri döner ve fotoelektrik etki konusundaki çalışmaları sebebiyle Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülür. Nazi Partisi’nin iktidara yükseldiği dönemde 1933’te ülkesini terk eder ve ABD’ye yerleşir. Ömrünün geri kalanını New Jersey eyaletinin Princeton ilçesinde geçirir ve hayatını burada kaybeder.

ALBERT EİNSTEİN’IN HAYATINDA DİKKAT ÇEKENLER Einstein, yaptığı devrimlerle ortalığı kasıp kavurmuştur. Özel görelilik ve genel görelilik gibi kavramlarla iki yüzyıldır kullandığımız Newton mekaniğine temel olan düşünceleri bugün bile övgü alır. Einstein, yalnızca matematik hesaplamalarında değil, denklemler aracılığıyla oluşturduğu kuramlarla da iyi bir deha olarak kabul edilir. E = mc2 denklemi aracılığıyla formüle ettiği kütle= enerji formülüyle yıldızların enerji oluşturduğuna açıklık getirir. Ayrıca bu, nükleer teknolojinin de önünü açan bir buluştur. Fotoelektrik etki ve Brown hareketine getirdiği matematiksel açıklamalar, Einstein’ın diğer önemli katkıları arasındadır. Ömrünün büyük bölümünü kuramları birleştiren kuram yaratmaya çalışarak geçirir. Ayrıca Albert Einstein, Nazilerin nükleer bomba geliştireceği endişesiyle ABD başkanı olan Franklin D. Roosevelt'e bir mektup yollar. Bu mektupta ABD’nin nükleer çalışmalara başlaması gerektiği tavsiyesini verir. REKLAM Holokost sonrasında Yahudilerin kendi ülkesine sahip çıkması gerektiği fikrini savunan Einstein, çeşitli söyleşilerde Yahudilik dinine ve hatta kutsal kitaplara inanmadığını söyler. Sosyalizme duyduğu sempatiyle birçok makale yayınladığı bilinenler arasındadır. Bertrand Russel ile nükleer silahlara karşı manifesto yayımlayan Einstein, 1999’da 100 ileri gelen fizikçiyle yapılan milenyum oylamasında “Tüm Zamanların En İyi 1. Fizikçisi” seçilmiştir. ALBERT EİNSTEİN’IN ÖZEL HAYATI Einstein’ın Politeknik’ten sınıf arkadaşı Mileva, hamile olduğu için gördüğü eğitimi yarıda bırakır. Einstein, Bern Patent ofisinde çalışırken Mileva yanına gelir ve yakınlaşan ikili 1903 yılında nikâh masasına oturur. Bu evlilikten Hans Albert ve Eduard doğar. Einstein, 1912’de teyzesinin kızı olan Elisa Loewenthal ile yaşamaya başlar ve Mileva ile arası bozulur. 1919 da boşanırlar ve Einstein, birkaç ay sonra Elisa ile evlenir. Elisa ve Einstein Albert ikilisinin çocukları olmamıştır. Ancak Albert Einstein, Elisa’nın önceki evliliğinden doğma Margot ve Ilse adlı kızlarını kendi çocuğu gibi kabul etmiştir. Aile, Amerika Birleşik Devletleri’ne göçünceye kadar Berlin’de yaşamıştır. Yaz mevsimlerini ise Potsdam’daki yazlık evlerinde geçirdikleri aktarılır.

EİNSTEİN’IN ESERLERİ Görelilik; Özel ve Genel Kuram: Popüler Bir Yorum, 1920.

Görelilik’in Anlamı, 1921.

Tek Atomlu Ddeal Gazların Kuantum Kuramı, 1924.

Brown Hareketi Kuramı Üzerine Araştırmalar, 1926.

Siyonizm Hakkında, 1930.

Niçin Savaş, 1933.

Gördüğüm Kadarıyla Dünya, Denemeler, 1934.

Felsefem, 1934.

Fiziğin Evrimi, Leopold Infield ile birlikte, 1938.

Otobiyografik Notlar, Denemeler, 1949.

Denemeler, 1950. Kurt Cobain kaç yaşında öldü?

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