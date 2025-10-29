Ehliyet yenileme süresi sona eriyor! Ehliyet yenileme nasıl yapılır, yenilememe cezası ne kadar?
Eski tip ehliyetlerin yenilenme süresinin bitmesine kısa süre kaldı. Ehliyette belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması durumunda ehliyetler geçerliliğini yitirecek. Ehliyet yenileme, mevcut sürücü belgenin (ehliyetin) belirli nedenlerle değiştirilmesi işlemidir. Bu işlem, tamamen yeni bir ehliyet almak değil, mevcut ehliyetin güncellenmesiyle olur. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır, yenilememe cezası ne kadar?
Henüz ehliyetlerini yenilemeyen araç sürücüleri yakından ilgilendiren bilgi Bakan Yerlikaya’dan geldi. Ehliyetini yenilemek isteyenler ehliyet yenilemede son tarihi, ücreti gibi bilgileri araştırıyor. Peki Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar ve nasıl yapılır?
EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH NE?
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025.
EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILMAYACAK
Sosyal medya hesabından sürücülere hatırlatmalarda bulunan Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında,
"Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli ‘harç değerli kağıt’ ve ‘hizmet bedelinden’ yararlanamayacaktır.
Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi. Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü: Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)
Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" ifadelerine yer verdi.
EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL ödenecek.
Sürücü belgesi başvuru sırasında istenilen belgeler evraklar;
Kimlik Belgesi
Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi.
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Sürücü belgesinin kayıp/çalıntı, yıpranma, kimlik bilgilerinde değişiklik vb. nedenlerle yenilenmesi işleminde istenilen belgeler;
Kimlik belgesi
Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
