Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır?
Eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler ehliyet yenileme süresini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihi duyurdu. Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden sürücüler yenileme işlemi yapmadığı takdirde ehliyetleri geçersiz sayılacak. Peki Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır?
- 1
Ehliyet yenilemede son tarih belli oldu. Mevcut (eski tip veya süresi dolmak üzere olan) sürücü belgelerinin yeni tip (çipli) sürücü belgesi ile değiştirilmesi gerekiyor. Henüz ehliyet işlemlerini tamamlayamayanlar ehliyet yenileme süresini araştırıyor. İşte ehliyet yenileme detayları
- 2
EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Eski tip sürücü belgelerinin yenisi ile değiştirilmesi için son gün 31 Temmuz olarak duyurulmuştu. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sürenin uzatıldığını bildirerek son başvuru tarihi olarak 31 Ekim 2025 dedi.
Ehliyet değiştirme süreci 2016 yılından itibaren üç defa uzatılmıştı. Bakan Yerlikaya 31 Temmuz'da son kez uzatıldığını açıkladı.
- 3
EHLİYET YENİLEME ADIMLARI
Eski tip sürücü belgesine sahip olan sürücüler ilk olarak NVİ Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web yollarından biri ile randevu oluşturulur.
Sürücü belgesi değişikliği için talep edilen 15 TL anlaşmalı bankalar ve vergi dairesi müdürlüklerine ödenir ve makbuz saklanır.
Randevuda istenen belgeler temin edilir. İştenen belgeler;
Mevcut sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı ödendiğine dair makbuz
1 adet biyometrik fotoğraf
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda)
Randevu gününde Nüfus Müdürlüğünde bulunulması gerekir.
-