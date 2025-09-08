Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır?

EHLİYET YENİLEME ADIMLARI

Eski tip sürücü belgesine sahip olan sürücüler ilk olarak NVİ Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web yollarından biri ile randevu oluşturulur.

Sürücü belgesi değişikliği için talep edilen 15 TL anlaşmalı bankalar ve vergi dairesi müdürlüklerine ödenir ve makbuz saklanır.

Randevuda istenen belgeler temin edilir. İştenen belgeler;

Mevcut sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı ödendiğine dair makbuz

1 adet biyometrik fotoğraf

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda)

Randevu gününde Nüfus Müdürlüğünde bulunulması gerekir.