EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için​​​​​​ 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret ise 345 TL olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, eski ehliyetlerin yenilenmesi için geçerli olan tarih aralığını 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzattı. Bununla birlikte belirtilen tarihe kadar ehliyetlerin değiştirilmemesi durumunda idari para cezası işleme koyulacak. Eski tip ehliyetlerin yenileme işlemleri sırasında oluşabilecek cezaların önüne geçilmesi için ise verilen tarihin geçirilmemesi için özen gösterilmesi gerekiyor.

Ehliyet harçları yeni yılın gelmesi ile birlikte artış gösterdi. A sınıfı ehliyet harcı 272 TL’den 370 lira 40 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı 820 TL’den bin 116 lira 90 kuruşa çıkarıldı. Diğer ehliyet harçları da bin 368 liradan 863 lira 70 kuruşa kadar yükseltildi.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyen ya da ehliyetlerini kaybetmiş olan vatandaşlar ise 225 + 45 TL gibi bir ücret ödemek durumundalar. 2022 yılında ehliyet yenilemek için ödenmesi gereken ücret ise 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payı olmak üzere toplam 15 TL olarak belirlendi.