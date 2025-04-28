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        Haberler Bilgi Gündem Ehliyet yenileme için son gün ne zaman, ehliyet değiştirme ücreti ne kadar, ehliyet değiştirmeme cezası kaç TL?

        Ehliyet yenilemede son tarih nedir? Ehliyet değiştirme ücreti ne kadar?

        2016 yılında başlayan çipli ehliyet uygulamasıyla birlikte eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi zorunlu hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın son açıklamasına göre, vatandaşlara tanınan süre 31 Aralık 2024'ten 2025 yılına kadar uzatıldı. Belirlenen tarihten sonra eski ehliyetle araç kullanmaya devam eden sürücülere 12 bin 978 TL idari para cezası uygulanacak. Henüz ehliyetini yenilemeyenler için süreç işliyor. Peki, eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi ne zaman doluyor? İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 17:35 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:35
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        • 1

          Çipli ehliyete geçiş süreci tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, eski tip sürücü belgelerinin belirtilen süre içinde yenilenmesi zorunlu. Eski ehliyetini değiştirmek isteyenler 15 TL ödeme yaparken, süresi dolan çipli ehliyetini yenilemek isteyenler için bu ücret 769 TL olarak belirlendi. Peki, 2025 yılında ehliyet yenileme için son başvuru günü ne zaman? İşte, merak edilen ayrıntılar ve sürece dair önemli bilgiler...

        • 2

          EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH NEDİR?

          Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.

          Yerlikaya şunları söyledi:

          "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

          Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

          Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

        • 3

          EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

          2016’da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Temmuz 2025'i açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.

        • 4

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

        • 5

          EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

          Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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