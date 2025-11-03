Ehliyet harcı ne kadar oldu? 2026 Yeniden değerlendirme oranına göre ehliyet harç ücreti açıklandı
Ekim enflasyon oranı duyurulduktan sonra ehliyet, IMEİ, pasaport gibi ücretlerin yeni oranları da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon oranını yüzde 2,55 olarak açıkladı. Bu verilere göre, 2026 yılı için geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ise yüzde 25,49 olarak belirlendi. Peki, 2026 Yeniden değerlendirme oranına göre ehliyet harç ücreti ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranı duyuruldu. Buna göre 2026 yılında vergi, harç ve cezaların artışını belirleyecek olan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak netleşti. Peki yeni 2026 ehliyet harcı ne kadar oldu, kaç TL?
EHLİYET HARCI 2026 YILINDA NE KADAR OLACAK?
A Sınıfı ehliyet 1.882 liradan 2.360 liraya, B sınıfı ehliyet ise 5.678 liradan 7.122 liraya yükseldi
YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI BELLİ OLDU!
TÜİK, 2026 yılı için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) yüzde 25,49 olarak açıkladı. Bu oran, vergi artışları ve kamu gelirlerinin artış hızını etkileyecek.
