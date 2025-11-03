Ehliyet harcı ne kadar oldu? 2026 Yeniden değerlendirme oranına göre ehliyet harç ücreti açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranı duyuruldu. Buna göre 2026 yılında vergi, harç ve cezaların artışını belirleyecek olan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak netleşti. Peki yeni 2026 ehliyet harcı ne kadar oldu, kaç TL?