Ehliyet, kurs ve sürücü belgesi harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
Asgari ücret, emekli ve memur zamlarının açıklanmasının ardından gözler ehliyet ücretlerine çevrildi. 7 Temmuz Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında zam yapıldı. Yurt dışı telefon İMEİ kayıt ücreti 6 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarılırken 10 yıllık pasaport ücreti ise 5.444 lira oldu. Maktu harç tutarına gelen yüzde 50'lik zammın ardından gözler ehliyet fiyatlarına çevrildi. İşte 2023 Temmuz ehliyet, kurs ve sürücü belgesi harç ücretlerine ilişkin son dakika gelişmeleri...
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Ehliyet, kurs ve sürücü belgesi harç ücretleri son dakika gelişmeleri gündeme geldi. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı. Vergi ve harçlara gelen zammın ardından gözler "Ehliyet, kurs ve sürücü belgesi harç ücretlerine zam geldi mi ve ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte Temmuz 2023 ehliyet, kurs ve sürücü belgesi harç ücretinde son durum...
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HARÇ TUTARLARINA YÜZDE 50 ZAM!
492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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EHLİYET ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?
2023 yılı başında ehliyet, sürücü kursu ve harç ücretlerine zam gelmişti. Ehliyet kurs ve harç ücretleri, vergi ve harçlara yapılan yüzde 50'lik zamdan muaf tutuldu.
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2023 EHLİYET SINAV HARÇ ÜCRETİ NE KADAR ?
2023 yılında ehliyet sınavına girmek isteyen adaylar teorik sınav giriş ücreti 240 TL, direksiyon sınavı giriş ücreti ise 295 TL ödüyor.
"A, A1, A2, F" sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti 825,70 TL
"B" sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti 2.489,90 TL
"B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M" sınıfları için Harç Ücreti 4.154,70 TL
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2023 EHLİYET KURS FİYATLARI NE KADAR?
Açıklanan yeni zam oranına göre 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları 2023 Ücret Tablosu'nda A ve B1 sınıfı ehliyet kurs ücreti 7 bin 48 TL oldu.
Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL ve özel direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5 bin 384 TL oldu.
2023 yılında B sınıfı ehliyet harç ücreti 1.116 Tl'den 2.489 TL'ye yükseldi. B sınıfı ehliyet sahibi olmak isteyen vatandaşlar toplam da 10.000 TL'den fazla ödeyecek.
A sınıfı ehliyet harcı ise 370 TL'den 825,87 TL'ye çıkarıldı.
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A SINIFI
Sürücü kursu: 7048 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL
Ders ücreti: 5,348 TL
A1 SINIFI
Sürücü kursu: 5074 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL
Ders ücreti: 3,374 TL
A2 SINIFI
Sürücü kursu: 5900 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 300 TL
Ders ücreti: 4,200 TL
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B SINIFI
Sürücü kursu: 2900 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 335 TL
Ders ücreti: 5,360 TL
B1 SINIFI
Sürücü kursu: 7048 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL
Ders ücreti: 5,348 TL
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F SINIFI
Sürücü kursu: 5,886 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 299 TL
Ders ücreti: 4,186 TL
M SINIFI
Sürücü kursu: 5074 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL
Ders ücreti: 3,374 TL
ENGELLİ SINIFI
Sürücü kursu: 6,692 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 312 TL
Ders ücreti: 4,992 TL