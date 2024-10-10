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        Haberler Bilgi Yaşam Egzersizin genel vücut yapısına ve sağlığına sağladığı faydalar nelerdir?

        Spor yapmanın sağlık açısından faydaları nelerdir?

        Sağlıklı ve zinde bir beden için egzersiz kesinlikle şarttır. Hepimizin bildiği bir gerçek olmasına rağmen, insanların bir kısmı neredeyse bütün bir günü hareketsiz geçiriyor. Peki fiziksel olarak aktif olmanızın nedenleri nelerdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:00
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        • 1

          Fiziksel aktivite, vücudun enerji harcamasıyla gerçekleştirilen her türlü hareket ve egzersizdir. Bunlara spor, dans, yürüyüş gibi aktiviteleri örnek verebiliriz. Fiziksel aktivite ayrıca genel sağlığımıza da önemli katkılarda bulunur. Egzersiz ve fiziksel aktivitenin önemine gelin birlikte bakalım.

        • 2

          1. Genel vücut yapınızı ve duruşunuzu iyileştirin

          Doğru egzersizleri yaparak, gelişmiş ve daha düzgün bir duruşa sahip olabilirsiniz. Düzenli egzersiz, omurganızı uzatarak, esneterek veya döndürerek gövdenizi hareket ettirir. Pilates ve yoga egzersizleri, her ikisi de duruşunuza yardımcı olur.

        • 3

          2. Genel ruh halini iyileştirir

          Hafif veya ağır fiziksel aktiviteyi tercih edin; egzersiz ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olur. Egzersiz yaptığınızda kendinize rahatlamak ve meditasyon yapmak için biraz zaman vermiş olursunuz. Dahası, düzenli egzersiz beyninizde sizi daha mutlu ve daha rahat hissettiren kimyasalları besler.

        • 4

          3. Sağlık risklerini büyük ölçüde azaltın

          Basit ve düzenli bir egzersiz rutini, depresyonu, Tip 2 diyabeti ve yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı olacak ve ayrıca kalp hastalığı riskini azaltacaktır.

        • 5

          4. Egzersiz kilo vermeye yardımcı olur

          Düzenli egzersiz, kilonuzu korumanıza veya hatta vermenize yardımcı olur. Uygun diyet ve egzersizle hayalinizdeki vücuda kavuşabilirsiniz. Egzersiz kalori yakar ve hızlı metabolizmaya yardımcı olur.

        • 6

          5. Daha iyi ve sağlıklı bir zihin

          Fiziksel olarak aktif olmak, size daha iyi ve sağlıklı bir zihin durumu sağlar. Egzersiz seansları, sizi rahatsız eden tatsız düşünceleri unutmanıza yardımcı olabilecek aktivitenin taleplerine odaklanmanızı gerektirir.

        • 7

          6. Stresi ve kaygıyı azaltır

          Düzenli egzersiz yaparak stresi veya kaygıyı tamamen ortadan kaldıramazsınız, ancak bununla savaşmak ve yüzleşmek için daha fazla enerjiye sahip olursunuz.

        • 8

          7. Hücreleri yeniler

          Egzersiz, beyin hücrelerini yeniler. Büyük bilişsel kazanımlar elde etmenize ve bunama olasılığıyla savaşmanıza yardımcı olur. Dahası, egzersiz nörogenez olarak bilinen bir süreci artırır; beyninizin yaşınız kaç olursa olsun uyum sağlama ve yeni beyin hücreleri üretme yeteneğini destekler.

        • 9

          8. Cilt sağlığını iyileştirir

          Oksidatif stres, vücudunuzun antioksidan savunmalarının serbest radikallerin hücrelerinize verdiği hasarı tam olarak onaramadığı durumdur. Egzersiz yaparak, kötüleşen oksidatif stresle savaşabilir ve doğal antioksidan üretimini artırabilirsiniz.

          Kaynak: Healthjournal

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