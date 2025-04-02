Uzun yıllar boyunca her gün duş almanın cilde zarar verebileceği düşünüldü. Ancak son araştırmalar, bu görüşü sorguluyor. Peki, gerçekten her gün duş almak cilt için zararlı mı? Su sıcaklığı ve duşta geçirilen süre cildinizi nasıl etkiler? Dermatologlar ne diyor?

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DUŞ ALMANIN CİLDE ETKİLERİ

Geçmişte, her gün duş almanın cildin doğal yağ dengesini bozabileceği ve mikroplara karşı koruyucu olan cilt bariyerine zarar verebileceği düşünülüyordu. Bu görüş, ciltte kuruluğa neden olabileceği, egzama ve sedef gibi rahatsızlıkları tetikleyebileceği gerekçesiyle destekleniyordu. Ancak Nottingham Üniversitesi'nden dermatolog Dr. Rosalind Simpson'ın yönettiği yeni bir araştırma, bu dürtüye karşı çıkıyor.

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Yapılan çalışma, egzamalı 438 hastayı iki gruba ayırarak gözlemledi. Bir grup haftada en az altı kez duş alırken, diğer grup sadece bir ya da iki kez yıkandı. Sonuçlar, daha sık duş almanın egzama semptomlarını kötüleştirdiği yönünde olmadı.

SU SICAKLIĞI VE DUŞ SÜRESİ ÖNEMLİ Mİ?

Uzmanlar, her gün duş almanın tek başına zararlı olmadığını ancak suyun sıcaklığı ve duşta geçirilen sürenin cilt sağlığı için kritik olduğunu belirtiyor. Çok sıcak su, cildin yağ dengesini bozar ve kuruluğa neden olabilir. Ayrıca uzun süreli duşlar, transepidermal su kaybına (cilt yoluyla su kaybına) yol açarak tahrişe sebep olabilir.

Bu nedenle uzmanlar, kısa süreli ve ılık suyla yapılan duşları öneriyor. Ortalama 5-10 dakikalık bir duş, cildi temizlemek için yeterli olurken, gereksiz kuruluğun önüne geçiyor. HANGİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TERCİH EDİLMELİ? Cilt sağlığını korumanın bir diğer yolu da doğru temizlik ürünlerini seçmektir. Dermatologlar, paraben, sülfat ve yoğun koku içeren temizleyicilerin tahrişe yol açabileceğini belirtiyor. Mümkün olduğunca az içerikli, hipoalerjenik ve kokusuz temizleyiciler kullanılmalı. Aşırı sabun kullanımı, cildin koruyucu bariyerine zarar verebilir. REKLAM DUŞ SONRASI NEMLENDİRME ŞART Duş almak cildi temizlerken aynı zamanda cilt bariyerini zayıflatabilir. Bu nedenle duş sonrası nemlendirici kullanımı önemlidir. Nemlendiricinin duştan hemen sonra uygulanması, ciltteki nemin hapsetmesini sağlar. Uzmanlar, yoğun içerikli kremler veya vazelin bazlı nemlendiricilerin kullanılmasını öneriyor. EGZAMASI OLANLAR NASIL DUŞ ALMALI? Egzama hastaları için duş alışkanlıkları ayrıca önem taşır. Egzamalı cilt daha hassas olduğundan, tahriş edici faktörlerden uzak durulmalıdır. İdeal olarak: Ilık su kullanılmalı, Duş süreleri kısa tutulmalı, Sabun yerine yumuşatıcı ve nemlendirici içerikli temizleyiciler tercih edilmeli,

Duştan hemen sonra nemlendirici uygulanmalı. SONUÇ OLARAK Her gün duş almak, doğru şekilde yapıldığında cilt için zarar verici değil aksine faydalı olabilir. Ancak sıcak su ve uzun süreli duşlar cildi kurutabilir. Cilt tipine uygun ürünler kullanmak ve duş sonrası nemlendirme yapmak, cilt sağlığını korumak için kritik önem taşır. Kaynak: The Guardian, Everyday Health, HealthLine