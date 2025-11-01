Habertürk
        EGM PROMOSYON ÖDEME TARİHİ 2025: Her personele 100 bin TL ödenecek! EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı?

        EGM promosyon ödeme tarihi 2025: 100 bin TL tutarındaki EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak?

        EGM promosyon tutarı belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası'nın 100 bin TL'lik teklifini kabul etti. Yapılan anlaşma sonrası gözler ödeme takvimine çevrildi. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personeller, tek seferde promosyon ödemesi alacak. 100 bin lira tutarındaki promosyon, İş Bankası tarafından yalnızca personelin şahsi hesabına yatırılacak. Kasım ayına girilmesiyle birlikte EGM promosyon ödeme tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 14:22 Güncelleme: 01.11.2025 - 14:22
        • 1

          EGM promosyon anlaşması tamamlandı. Yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye İş Bankas’nın teklifi kabul edildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personeller, 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerini İş Bankası aracılığıyla alacak. Ayrıca banka, personel başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapacak. Kasım ayına girilmesiyle birlikte polis ve diğer emniyet mensubu çalışanları promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak? İşte tahmini EGM promosyon ödeme tarihi.

        • 2

          2025 EGM PROMOSYON ANLAŞMASI SAĞLANDI

          Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve İhale Komisyonu üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren her iki bankanın da aranarak tekliflerini yeniden değerlendirmelerini istemişti.

        • 3

          EGM PROMOSYON TUTARI 100 BİN TL!

          İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'den (88.500 TL) tekliflerini güncellemeleri istendi.

          Vakıfbank 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmazken, Türkiye İş Bankası ise teklifini 100.000 TL’ye yükseltti.

          Böylece EGM banka promosyon ihalesini Türkiye İş Bankası kazandı.

        • 4

          EGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          "Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.

        • 5

          2025 EGM MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

          EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti.

          Promosyon anlaşmaları 3 yıl üzerinden yapılırken eski protokol 1 Kasım’da tamamlanacak.

          Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda EGM promosyon ödemelerinin Kasım ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.

          Promosyon ödeme tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

        • 6

          PROMOSYON ÖDEMESİ TEK SEFERDE YAPILACAK

          EGM maaş promosyonu, doğrudan personelin şahsi hesaplarına yatırılacak.

          100 bin TL'lik tutar, tek seferde ve kesinti olmadan ödenecek.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
