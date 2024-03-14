EGM adına yükseköğretimde okutulacak öğrencilere dair yönetmelik iptal edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü adına yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrencilere dair yönetmelik yürürlükten kaldırıldı
Giriş: 14.03.2024 - 00:55 Güncelleme: 14.03.2024 - 00:55
Emniyet Genel Müdürlüğü adına yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrencilere dair yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.
AA'nın haberine göre; yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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