EGM 10 bin polis ve memur alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 bin 102 polis ve memur alımı yapıyor. Söz konusu personel alımı kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken, 10 bin polis ve memur alımı kadro dağılımı belli oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023 EGM 10 bin polis ve memur alımı başvuru şartları...
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere toplamda 10 bin 102 kadroya alım yapacak. EGM personel alımına ilişkin kadro dağılımı belli olurken, polis ve memur alımı şartları ve başvuru detayları araştırılmaya başlandı. Peki, "EGM 10 bin polis ve memur alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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EGM 10 BİN 102 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda 10 bin 102 polis ve memur alımı gerçekleştirilecek.
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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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EGM POLİS VE MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI
EGM'ye, merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10 bin 102 kadro ihdas edildi.
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EGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlan EGM polis ve memur alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırılmaya başlandı. Fakat henüz EGM personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.