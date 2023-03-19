Eğlence merkezi önündeki kavgada öldürüldü!

Konya'da Uğur Kolçak (25), bir eğlence merkezi önünde kavga ettiği kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 06.00 sıralarında bir eğlence merkezi önünde meydana geldi. Uğur Kolçak, eğlence merkezi çıkışında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerle tartışmaya başladı.