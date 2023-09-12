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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı! - Haberler

        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatında 9 sanık için 33'er yıl hapis istemi

        Başkent'te akıllara durgunluk veren bir zorbalık yaşandığı ortaya çıktı. Bir eğlence mekanında yaşanan olayda ilk iki hesabı ödedikten sonra gelen üçüncü hesabı ödemek istemeyen kişinin darp edildiği ve iş yeri sahibi tarafından mobil bankacılık uygulamasına girilerek 61 bin liranın tahsil edildiği öğrenildi. Olayda 9 şüpheli hakkında dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:43
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        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
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        Ankara'da eğlence mekanında gelen ilk iki hesabı ödedikten sonra gelen 61 bin 500 liralık üçüncü hesabı ödemek istemeyen Haydar B.'yi (30) darp ederek, cep telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından parayı tahsil eden iş yeri sahibi ve çalışanı toplam 9 şüpheli hakkında, 33 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, 25 Mayıs´ta Altındağ ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Haydar B., eğlence mekanında bir süre eğlendikten sonra 1640 lira hesap geldi.

        Haydar B., bu hesabı ödedikten sonra iş yerinde çalışan kadınlardan biri masaya oturdu ve 1600 liralık bir hesap daha geldi.

        İkinci hesabı kabul etmeyen Haydar B., daha sonra çalışanların ısrarı üzerine bu hesabı da ödedi. Ardından sabaha karşı lavaboya giden Haydar B., döndüğünde masasının değiştirildiğini gördü.

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        61 BİN LİRA HESAP KESİLDİ

        Mekandan çıkmak isteyen ancak iş yerinde çalışan ve yanında oturan kadınların sipariş vermesi üzerine bir süre daha oturan Haydar B.'ye 61 bin 500 TL hesap kesildi.

        Hesaba itiraz eden Haydar B., iş yeri çalışanları tarafından idari bölüme götürülüp dövüldü. Ardından mobil bankacılık üzerinden Haydar B.'nin hesabından iki kişiye 55 bin TL ve 6 bin 500 TL para gönderildi. Daha sonra mekandan çıkarılan Haydar B.'nin şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        9 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI

        Soruşturma kapsamında, iş yeri sahipleri Ş.K ve N.K. ile birlikte 9 şüpheli hakkında; 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 4,5, 'birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde silahla yağma' suçundan 15'er yıl, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıl olmak üzere toplamda her bir sanık için 33 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

        İddianamede yer alan adli tıp raporunda, müştekinin vücudunda kırık meydana geldiği ve yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceği ifade edildi. İddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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