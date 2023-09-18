Olay, dün saat 04.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanında meydana geldi.

SİLAHLA VURULARAK YARALANDI

İddiaya göre Nevzat K., F.K. M.K. ve E.K arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Nevzat K., E.K. tarafından silahla vurularak yaralandı.

A.K.D ise darp edilerek yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada olaya karıştığı tespit edilen E.K., M.K. ve F.K. gözaltına alındı.