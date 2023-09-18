Kocaeli'nde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Olay, dün saat 04.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanında meydana geldi.
SİLAHLA VURULARAK YARALANDI
İddiaya göre Nevzat K., F.K. M.K. ve E.K arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Nevzat K., E.K. tarafından silahla vurularak yaralandı.
A.K.D ise darp edilerek yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada olaya karıştığı tespit edilen E.K., M.K. ve F.K. gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.K. ve F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.