Eğlence dönüşü facia! Gençlerin feci sonu

Antalya'da eğlence dönüşü facia! 3 arkadaşın korkunç sonu
Antalya'da, 3 arkadaşın eğlence sonrası çıktığı yolda facia yaşandı. İddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki yön levhasına çarptı. Otomobilde bulunan gençlerden Halil Subaşı, Ali Neymat Tefik ve Engin Borazan hayatını kaybetti. Korkunç kazada can veren gençlerin, kaza öncesi bir mekanda eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüldü
Antalya'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde Ali Neymat Tefik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) hayatını kaybetti.
Korkunç kaza, saat 02.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı Demokrasi kavşağı alt geçidinde meydana geldi.
Bulvardan alt geçide giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ASD 701 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrol çıkıp, refüjdeki yön levhasına çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE 3'Ü DE YOLA SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle araçtaki 3 kişi, yola savruldu. Otomobil hurdaya dönerken, aracın motoru yerinden kopup, 300 metre fırladı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla sağlık ekibi ve güvenlik güçleri geldi. Yola fırlayan Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kaza yeri incelemelerinin ardından gençlerin cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
KAZA ÖNCESİ EĞLENCE MEKANINDAN PAYLAŞIM
Kazada yaşamını yitiren Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın, dün gece kaza öncesi bir mekanda eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüldü. Görüntülerde; Engin Borazan'ın, arkadaşlarına poz verdiği anlar yer aldı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Antalya'da eğlence dönüşü feci kaza - VİDEO/eglence-donusu-facia-genclerin-feci-sonu-3378605
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