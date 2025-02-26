Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...

Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi. İşte eğitime ara verilen iller...

ORDU

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Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Açıklamada, Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Ulubey, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

ARTVİN

Artvin merkez ve 7 ilçesinde kar ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde etkili olan yoğun kar ve soğuk havanın etkisini sürdüreceği aktarıldı.

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Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Yusufeli ilçesi hariç olmak üzere, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) eğitim öğretime verilen ara 27 Şubat Perşembe günü 1 gün daha uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

GİRESUN

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Çanakçı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde bugün eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde belde ile köy okullarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise bugün izinli sayılacakları ifade edildi.

RİZE

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar nedeniyle bugün de eğitime bir günlük ara verildiğini bildirdi.

Kararları yetkililerden gelen analizleri paylaşarak verdiklerini belirten Baydaş, şöyle devam etti:

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"Bu kararları verirken emin olun çok zorlanıyoruz. Halihazırda şehir merkezinde bir yağış gözükmüyor ama metrolojiden aldığımız bilgiye göre gece bir miktar daha yağış bekleniyor. Doğu ilçelerinde yoğun bir yağış var. Eğitim ve öğretim sürecini aksatmak ve ara vermek istemiyoruz. Her şeyden önemlisi evlatlarımızın emniyet içerisinde okullara gitmesidir. Bugün de eğitim ve öğretime 1 günlük ara vermiş olacağız."

Baydaş, öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden bir beklentisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Uzun bir ara vermek zorunda kaldık. İnşallah okullarına kavuştuklarında bu kaybettikleri zamanı telafi etmeleridir. Bir veli olarak da biliyorum. Öğretmenleri ve öğrencileri çok yakından takip ediyorlar. Dersleri ve ödevleri de onları sıcak ve zinde tutmaya gayret ediyorlar. Eğitim öğretime başladığımızda okullarımızın yeniden öğretmenlerle ve öğrencilerle cıvıl cıvıl buluştuğunda bu kaybettiğimiz vakti zamanı fazlasıyla telafi edeceklerdir. Okullar öğretmenlerle ve öğrencilerle güzeldir." VAN Van'ın Özalp ile Saray ilçelerinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün de ara verildi. Özalp Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ilçede bugün eğitim ve öğretime bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak. Saray'da da yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. İki ilçede dün de olumsuz hava nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilmişti. Van'ın Çaldıran ilçesinde tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Tipi ve buzlanma nedeniyle Çaldıran'da bugün eğitim öğretime ara verildi. İlçede eğitime bugün de ara verilmişti. TRABZON Trabzon'un bazı ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene ve Tonya ilçesindeki okullarda taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitim yapılmayacak. Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Taştepe, Değirmencik, Muhittin Öztürk Saffet Çebi ve Yeşilce İlkokulu/Ortaokulu ile tüm taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi. Çaykara ilçesinde Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl'deki ilkokul ve ortaokulların tamamında, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı, Özdil ve Kömürcü mahallelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Akçaabat ilçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Işıklar Orta Mahalle İlkokulu/Ortaokulu, Işıklar İlkokulu/Ortaokulu, Işıklar Çok Programlı Lisesi, Akpınar Ortaokulu, Erikli İlkokulu, Hakkı Altıntaş Ortaokulu, Mecit Pirhasan İlkokulu, Aydın İlkokulu, Ağaçlı Ortaokulu, Hasan Saka İlkokulu/Ortaokulu, Sebat İlkokulu, Mersin Şehit Engin Saraç İlkokulu/Ortaokulu,, Kaleönü Murat Köse İlkokulu/Ortaokulu, Akçaköy İlkokulu/Ortaokulu, Derecik İlkokulu/Ortaokulu, Derecik Anadolu Lisesi ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi. KASTAMONU Kastamonu'nun Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde 2 gün taşımalı eğitime, Küre ilçesinde de tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ve cuma günü ara verildiği bildirildi. Küre ilçesinde ise bugün tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. ARDAHAN Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime bugün için ara verildi. Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hanak, Damal ve Posof ilçelerinde bugün 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini kaydetti. Çiçek, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi. SİNOP Sinop'ta, kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle 6 ilçede eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki soğuk havanın etkisini sürdürmesinin beklendiği vurgulandı. Açıklamada, bu sebeple kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanmadan dolayı merkez ilçe ve Erfelek'te bazı okullarda, Gerze, Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde ise taşımalı eğitime 27 Şubat Perşembe günü ara verildiği kaydedildi. AĞRI Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bugün eğitime ara verildi. Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

IĞDIR Iğdır'daki bazı köy okullarında da eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde olumsuz hava koşullarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Kervansaray, Taşlıca, Pınarbaşı, Mezra, Zor, Aliköçek ve Alibeyköy köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları sebebiyle 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.