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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Egemen isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

EGEMEN ADININ ANLAMI NEDİR?

Egemen ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Egemen adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Egemen isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

EGEMEN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Egemen ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim. Sözünü geçiren, üstünlük kazanan.

EGEMEN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Egemen ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Egemen adını koymak caizdir.

EGEMEN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Egemen ismini kullanan 24.672 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Egemen ismini kullanan 4.565 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Egemen ismini kullanan 1.561 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Egemen ismini kullanan 2.382 kişi bulunmaktadır.

EGEMEN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Egemen adındakiler Aşkı yaşayan nadir insanlardır. Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayatı ve yaşamayı çok severler. Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler. Toplu eğlencelere bayılırlar. Olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların değişik yönlerini görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır. Objektiflikten ayrılmazlar.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk