Ege ve Akdeniz'i birleştiren antik kent: Knidos
Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Datça'da, havadan görüntülenen ve Akdeniz ile Ege'nin buluştuğu noktada yer alan 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti, hayranlık uyandırıyor
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Datça'da, Akdeniz ve Ege'nin birleştiği Tekir Burnu'nda yer alan Knidos Antik Kenti, antik dünyanın en önemli metropollerinden biri olarak kabul ediliyor.
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Kentte, Yuvarlak, Dionysos ve Apollon tapınakları, Boulakrates Çeşmesi, 2 limanı ve ziyaretçileri ilk karşılayan 5 bin kişi kapasiteli tiyatrosu, başlıca kalıntılar olarak yer alıyor.
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Dronla havadan görüntülenen kentin, matematik bilimci Eudoksus, Doktor Euryphon, Ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos'un yaşamına tanıklık ettiği rivayet ediliyor.
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