Ege Üniversitesi 2020-2021 güz dönemi için uzaktan öğretim kararı aldı

AA

Ege Üniversitesi (EÜ) Senatosu, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasını kararlaştırdı.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamada, senatonun Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Fen Bilimleri Enstitüsü Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Erasmus Mendus Plant Breeding (Bitki Islahı) Ortak Diploma Programı hariç olmak üzere eğitimin 26 Ekim'de başlamasına karar verdiği belirtildi.

2020-2021 güz yarı yılında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde tüm teorik derslerin uzaktan öğretim yoluyla, akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde Ege Üniversitesinin "Egeders" başta olmak üzere çevrimiçi eğitim-öğretim altyapısı kullanılarak yapılacağının ifade edildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

"Buna ilaveten Yükseköğretim Kurulunun 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi'nde tanımladığı şekilde uzaktan öğretim uygulamalarında (asenkron) etkinlik ve paylaşımlardan da yararlanılmasına, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi hariç olmak üzere 2020-2021 güz döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde tüm staj, laboratuvar ve uygulama derslerinin uzaktan öğretim yoluyla yapılması ancak bu yöntemle yapılması mümkün olmayan staj, laboratuvar ve uygulama derslerinin bahar döneminde yapılacak şekilde planlanmasına karar verildi."

Tıp, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği ve Hemşirelik fakültelerinde uygulamalı eğitimlerin nasıl yapılacağının ilgili fakülte kurullarınca belirleneceği bildirildi.