Sanatçı Ege Serin'in "ZEIT" adlı sergisi 31 Aralık'a kadar İtalya'nın Torino kentinde, Punto 65 Consept Art Room'da, sanatseverlerle buluşacak.

Plastik ve dijital eserleriyle tanınan sanatçı Ege Serin, İtalya'da açtığı sergisiyle adından söz ettiriyor. 2018-2020 yılları arasında yönetmenlik okumak için İstanbul Film Akademisi'ne eğitim alan şu anda da mimarlık eğitimine devam eden Serin'in "ZEIT" adlı sergisi 31 Aralık'a kadar İtalya'nın Torino kentinde, Punto 65 Consept Art Room'da, sanatseverlerle buluşacak.

Ege Serin

Görsel becerilerini anlatılarıyla harmanlayan Ege Serin, eserlerinde farklı malzemeleri bir araya getiriyor. Bu durum, hikaye anlatma tutkusuyla dikkat çeken Serin'in, yapıtlarıyla hikayelerini daha özgün anlatmasını sağlıyor.

Sanatçının işleri kaotik bir kompozisyon içerisinde farklı sembol ve figürlerden oluşuyor. Bu sembol ve figürler ne tamamen mecazi ne de soyut. Ege Serin onları kasıtlı olarak bir amaç için bu şekilde yapıyor. Resimlerindeki belirsizliğin nedeni ise izleyicinin resimlerin anlatmasından ziyade kendi hikayelerini oluşturması...