Ege Kökenli Tarihi Yarımada turuna çıktı
Ege Kökenli, İstanbul turuna çıktı. Tarihi Yarımada'yı gezen oyuncu, gezdiği yerleri fotoğrafladı
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Halkın arasına karışmaktan çekinmeyen ünlü isimlerden biri de oyuncu Ege Kökenli.
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Hafta sonu İstanbul turuna çıkan Ege Kökenli, Tarihi Yarımada'yı gezdi.
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"BİRAZ ESKİ İSTANBUL'U YAŞAYALIM"
İlk olarak Sultanahmet Camii'ni gezen Ege Kökenli, paylaşımında; "Biraz eski İstanbul'u yaşayalım" ifadelerine yer verdi.
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Ardından Ayasofya Camii'ne giden oyuncu; "Sonra rota Ayasofya" ifadelerini kullandı.
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Daha sonra Arkeoloji Müzesi'ni gezen Ege Kökenli, paylaşımına; "Osman Hamdi Bey müdürlüğü sırasında çokça eserin buraya gelmesine vesile olmuş" notunu düştü.
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Ege Kökenli, ardından Kapalıçarşı'yı gezdi ve bir dönercide ekmek arası döner yedi.
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İstanbul gezisini tamamlayan oyuncu, son olarak bir tatlıcıya girip baklavanın tadına baktı.